Белорус, который рвет канадскую лигу и празднует шайбы как Ягр
- 21.11.2017, 19:13
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Белорус Максим Сушко разрывает своей статистикой юниорскую лигу Онтарио.
Максим Сушко набрал столько же очков, сколько игр провел за свой «Оуэн Саунд Аттак», пишет «Трибуна».
Вот так он забросил в последнем матче - важнейшая шайба при счете 3:3 (в итоге победа 6:4).
А празднует шайбы молодой белорус, салютуя трибунам.
Ровно такой же прием в карьере использовал легендарный Яромир Ягр.
Пусть это будет не единственное сходство карьер чеха и белоруса!