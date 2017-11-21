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Белорус, который рвет канадскую лигу и празднует шайбы как Ягр

  • 21.11.2017, 19:13
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Максим Сушко

Белорус Максим Сушко разрывает своей статистикой юниорскую лигу Онтарио.

Максим Сушко набрал столько же очков, сколько игр провел за свой «Оуэн Саунд Аттак», пишет «Трибуна».

Вот так он забросил в последнем матче - важнейшая шайба при счете 3:3 (в итоге победа 6:4).

А празднует шайбы молодой белорус, салютуя трибунам.

Ровно такой же прием в карьере использовал легендарный Яромир Ягр.

Пусть это будет не единственное сходство карьер чеха и белоруса!


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