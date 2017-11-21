Полезные продукты, которые нужно есть осенью 21.11.2017, 19:35

Эти продукты укрепят ваш иммунитет.

С наступлением осени кажется, что единственный сезонный овощ — тыква. Блюда из тыквы действительно полезны, но на ней осенние овощи и фрукты не заканчиваются, пишет marieclaire.ua.

Тыква

Тыкву добавляют в любые блюда, от салатов до латте, это один из самых полезных продуктов. Яркий оранжевый цвет тыквы говорит о том, что в ней содержится много бета-каротина и витамина А, необходимых для зрения и здоровья кожи. В составе также калий, клетчатка и витамин С: они повышают иммунитет и помогают не заболеть в сезон простуд. Антиоксиданты в тыкве особенно показаны при сахарном диабете и повышенном давлении. Еще один приятный бонус: на 100 граммов тыквы приходится всего 28 килокалорий.

Яблоки

Яблоки лежат на полках в магазинах круглый год, но осенью они вкуснее всего. В яблоках содержится невероятное количество антиоксидантов, таких как кверцетин и катехин, а также клетчатка. Было установлено, что они эффективны в борьбе с диабетом и сердечными заболеваниями.

Хурма

У этого фрукта необычный вкус и то, что его можно купить только осенью, делает его более желанным. Как и у других продуктов, ярко-оранжевый цвет хурмы указывает на высокое содержание витаминов А и С. А еще в хурме много танина — мощного антиоксиданта, который снижает риск развития рака, сердечных заболеваний и сахарного диабета. Кстати, хурма поможет вам справиться с похмельем, так как она ускоряет выведение алкоголя из организма.

Цветная капуста

Мягкий вкус цветной капусты делает ее универсальным ингредиентом практически любого блюда. В ней содержится очень мало калорий, но при этом много клетчатки и витаминов С, К и В6. Согласно исследованиям, эти вещества предотвращают риск развития рака легких и желудочно-кишечного тракта. Цветную капусту можно потушить и посыпать пармезаном или сварить и превратить пюре. Ее можно есть сырой и маринованной, добавлять в супы, рагу или даже смузи.