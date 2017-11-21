Минский программист создал онлайн-каталог белорусскоязычных сервисов 4 21.11.2017, 19:59

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Онлайн-каталог svaje.by собирает информацию о компаниях, которые обслуживают клиентов на белорусском языке.

«Радыё Свабода» побеседовало с основателем инициативы Павлом Коласом.

Павел Колос - руководитель небольшой ИТ-компании в Минске, математик-программист по образованию. Проектом они начали заниматься в начале 2017 года, а запустили его в сентябре.

Основные технические работы выполнили сотрудники Павла Коласа. Наполнял сайт он вместе с женой Еленой. Чуть позже к ним присоединился известный защитник белорусского языка Игорь Случак. Сейчас в команде работает 6 человек.

«Покупать корм для кошки мне приятнее в магазине, где отвечают по-белорусски»

- Основная проблема, которую мы стремимся решить, - сделать употребление белорусского языка естественным, чтобы на нем происходило двусторонняя живая коммуникация. В настоящее время в Беларуси в 15 городах работают курсы «Мова Нанова», а где выпускникам тех курсов попрактиковаться в белорусском и применить свои знания? Можно, конечно, говорить самому везде и всегда, но куда приятнее слышать ответ на своем же языке.

Люди и хотели бы говорить по-белорусски, и многие готовы, но они не знают мест. Это актуально прежде всего для больших городов от ста тысяч жителей, в малых и так все всех знают.

Я живу в Минске, и, например, покупать корм для своей кошки мне приятнее в зоологическом магазине, где отвечают по-белорусски. Раньше я о таком месте не слышал, а теперь благодаря своему каталогу узнал.

Еще одна проблема, которую решает каталог, - создание конкурентных преимуществ для тех бизнесов, которые способны обслуживать клиентов по-белорусски.

Если вы посмотрите на наш каталог, на секцию «Знiжкi» на сайте «Мова Нанова», многие делают скидки белорусскоязычным клиентам. Так белорусскоязычные бизнесы дают сигнал клиентам: где же вы, дорогие, мы для вас и открылись и для вас существуем. И клиенты должны прийти и поддержать, если им такие бизнесы интересны и нужны. Но чтобы прийти, сначала нужно знать места. Мы надеемся, что белорусскоязычные потребители такие «свои» места найдут - благодаря в том числе и нашему каталогу.

«В среднем регистрируется один новый бизнес ежедневно»

- Есть ли на это спрос в Беларуси?

- Спрос точно есть, прежде всего со стороны белорусскоязычных людей. Нужно говорить честно, мало где способны поддержать разговор по-белорусски. Но просто огромное количество русскоязычных белорусов имеет сантименты к белорусскому языку. Они знают, что это свой язык, что белорусскоязычных мало, потому что была русификация и годы давления.

Подсознательно они знают, что они что-то должны белорусскому языку, поэтому никто не против белорусского языка. За все время (два месяца) нашего существования мы получили только один отрицательный комментарий в соцсетях в стиле «зачем этот язык». Остальное восприятие очень позитивное.

За два месяца с помощью ресурса удалось собрать около 90 белорусскоязычных бизнесов, услуг и около 10 белорусскоязычных мест. В среднем сейчас регистрируется один новый бизнес ежедневно.

- Есть ли у проекта коммерческие цели?

- Мы гарантируем всем бизнесам, что размещение их контактной информации всегда будет бесплатным в нашем каталоге. С пользователей за просмотр информации также брать деньги никогда не будем. Возможно, когда-нибудь в будущем появятся платные сервисы для бизнесов, но только чтобы покрыть расходы на администрирование каталога. В ближайший год и, возможно, годы весь этот проект - только расходы.

Добавляйте в каталог, даже если там «трасянят»

- Какой помощи ждет каталог «Свае»?

- Были бы признательны за распространение информации и за рекомендацию новых мест. Если есть место, где отвечают и обслуживают на белорусском языке, даже если там «трасянят», но «разговаривают», добавьте его в наш каталог. У нас для этого есть достаточно простая форма, нужна буквально минута времени.