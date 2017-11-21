Во Франции задержали российского бизнесмена Керимова

Во Франции задержали российского бизнесмена Керимова5
- 21.11.2017, 20:37
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О причинах задержания российского сенатора-миллиардера пока не сообщается.
В Ницце задержали российского бизнесмена, члена Совета Федерации Сулеймана Керимова.
В посольстве России во Франции сообщили, что Керимов был задержан в аэропорту и доставлен в полицейский участок.
Сенатор был задержан еще вечером в понедельник, 20 ноября, уточнили в пресс-службе посольства России в разговоре с агентством ТАСС.
Керимов был доставлен в полицейский участок.
О задержании миллиардера также сообщает «РИА Новости».
«Сотрудники канцелярии генконсульства в Вильфранш-сюр-Мер срочно прибыли в аэропорт, затем добились встречи с Керимовым, которая прошла в ночь на вторник в полицейском участке Ниццы», - сказал собеседник агентства.
Российские дипломаты добиваются освобождения Керимова.
О причинах задержания сенатора-бизнесмена пока не сообщается.