Путин и Трамп проговорили по телефону около часа 2 21.11.2017, 20:57

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Во время разговора они обсудили Сирию, Иран, КНДР и Украину.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели вечером во вторник, 21 ноября, телефонный разговор. Беседа продлилась около часа, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Белого дома. Лидеры двух стран обсудили Сирию, Украину, Иран и Северную Корею, передает РБК.

Телефонный разговор с Трампом состоялся на следующий день после визита в Россию президента Сирии Башара Асада. На встрече со своим сирийским коллегой Путин сообщил о своем предстоящем разговоре с Трампом.

«На основе нашей сегодняшней встречи я проведу консультации с лидерами тех стран, о которых уже упомянул. Уже сегодня запланирован разговор с эмиром Катара, завтра — с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, затем — с лидерами стран региона», — приводила пресс-служба Кремля слова Путина.

Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил журналистам, что лидеры России и США «будут обсуждать то, что сочтут необходимым».

Встреча Путина с Асадом прошла в минувший понедельник, 20 ноября, в Сочи. Лидеры двух стран говорили о прогрессе в борьбе с терроризмом в Сирии. Путин также представил Асада руководству Минобороны и Генерального штаба ВС России. Помимо этого, на встрече обсуждались принципы проведения конгресса народов Сирии в Сочи.

Последний раз Путин и Трамп говорили по телефону в мае 2017 года. В ходе разговора они обсудили в том числе сирийский вопрос и будущую встречу на саммите G20. Последний раз президенты США и России общались на саммите АТЭС во Вьетнаме.