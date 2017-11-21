Как живут белорусы, которые трудятся на трех работах 8 21.11.2017, 21:25

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Белорусы рассказали, ради чего они отказываются от свободного времени.

Гомельчанин Андрей летом взял кредит на жилье на 20 лет. Мужчина планирует, что его семья выплатит заем за год. Для этого он трудится на трех работах. А студент Никита Михайлов в свободное время подрабатывает ночным сторожем в детском саду, консультантом в строительном магазине и стажером у архитектора. Парень трудится без выходных. Tut.by поговорил с белорусами, у которых по три работы, и узнал, ради чего они отказываются от свободного времени.

"Преподавание приносит 100 рублей, аренда проекторов — 2000 рублей"

Андрей — преподаватель, индивидуальный предприниматель, автор письменных работ для студентов. Ежемесячный доход — 1600−1800 рублей.

Андрей преподает экономику и финансы в одном из белорусских университетов. Занятость частичная — 0,25 ставки. В свободное время он сдает в аренду мультимедийное оборудование (проекторы, экраны, доски) и проводит маркетинговые исследования для юрлиц. Еще мужчина делает письменные работы для студентов (заказы получает через специализированную компанию).

— Даже не знаю, что считать основной работой. Летом большим спросом пользуются проекторы — активизируются фотографы и ведущие свадеб. Поэтому в сезон только на аренде и консультировании юрлиц можно заработать где-то 1500−2000 рублей. Осенью цифры заметно меньше, где-то 400 рублей в месяц, поэтому в это время делаю упор на студенческие работы. Преподавание дает где-то 100 рублей в месяц.

В среднем Андрей зарабатывает 1600−1800 рублей в месяц. Сумма не зависит от времени года — если на проекторы нет спроса, мужчина делает больше дипломов или курсовых.

— Средняя цена на рынке — 200 рублей за диплом. Студенты платят фирме где-то в два раза больше. За курсовую выходит 35−40 рублей. Если повезет, работа над ней занимает пару часов. Это все опыт и наработанная база.

Рабочий день мужчины длится 9−10 часов. Родные относятся к этому с пониманием: большая часть работы у мужчины удаленная, поэтому он часто трудится из дома.

— Когда чересчур усердствую, то могу и по 12−14 часов в сутки работать. Насчет выходных — у меня нет фиксированного графика, поэтому могу работать и в субботу-воскресенье. В любом случае один выходной в неделю я стараюсь делать, чтобы провести время с товарищами или выйти с женой в кино или театр. Для меня все работы несложные — со временем я подобрал себе то, чем действительно нравится заниматься. Просидеть с девяти до шести в офисе и ничего не сделать — это не для меня. А вообще найти одну работу с достойной зарплатой в Гомеле сложно, большого выбора нет.

Сейчас все сбережения Андрея уходят на то, чтобы погасить ипотеку.

— Летом взяли стандартный кредит на 20 лет, но хотим разобраться с ним за год, пока сохраняется низкая процентная ставка. Но при этом находим деньги на отдых — раз в год точно уезжаем куда-нибудь подальше. Остальные расходы стандартные: коммуналка с интернетом и телефон — рублей 150, продукты — примерно 400. Плюс две машины регулярно заправляем и кота кормим. Если что-то остается, несем в банк.

«Жена, конечно, просит больше времени проводить с ней»

Виктор — оператор котельной в ЖКХ, водитель такси, мастер по ремонту компьютеров. Ежемесячный доход — 1000 рублей.

Виктор работает в ЖКХ почти 10 лет. В свободное время он таксует и чинит компьютеры. Выходных у мужчины нет совсем.

— В понедельник работаю в ЖКХ, у нас 12-часовой рабочий день. Во вторник еду таксовать, приезжаю вечером, иду на ночное дежурство в ЖКХ. В среду отсыпаюсь, вечером снова выезжаю на маршрут, целую ночь таксую. В четверг чиню компьютеры, в пятницу ЖКХ 12 часов, с вечера и до утра субботы — такси. Возвращаюсь домой, отдыхаю, и вечером снова за руль. Ночью — ЖКХ, вечером в воскресенье развожу людей.

Такси приносит примерно 300−350 рублей, починка компьютеров — 200−300, ЖКХ — 400-490, в зависимости от времени года.

— Причем в ЖКХ подняли зарплаты на 20%. Но самое интересное, что до этого у нас была индексация, и мне доплачивали рублей 80. Как только оклад увеличили, индексация исчезла. Поэтому кто получал 400 рублей, прибавки даже не увидел. А у дворников и уборщиц зарплата вообще стала меньше.

У Виктора два образования, оба связаны с экономикой. Он пытался устроиться в своем городе на работу по специальности, но ничего не вышло, везде требовали стаж.

— Конечно, я пробовал найти одну работу с достойным заработком. Зачем столько лет учиться, чтобы работать непонятно кем. Я был во всех предприятиях города, обошел банки, ездил даже за город в дом престарелых, пытался устроиться экономистом. Когда получил второе образование, подошел к директору ЖКХ, попросился на другую вакансию. А он: «Какое у тебя образование? Экономист? Так поезжай колхозы поднимать».

Три работы, по словам мужчины, вынужденная необходимость.

— Раньше в одном только ЖКХ у меня была зарплата 500 долларов в пересчете. Потом прогремел кризис, пришлось искать вторую работу. А на руках двое детей: одной дочери 11 лет, второй полтора года. Прожить на 400 рублей невозможно. Поехали мы с женой на рынок, хотели купить одежду младшему ребенку — комбинезон за 120 рублей, ботиночки за 80 рублей. А еще коммуналка и еда рублей 400. И это мы не берем копчености, икру или дорогой алкоголь, только самое необходимое. Мне, если честно, вообще пить некогда.

Какая из работ тяжелее остальных, Виктор не знает.

— Сложных работ нет, но везде есть свои нюансы. Оператор котельной несет ответственность за весь город — нельзя зевать, иначе оставишь город без отопления. В такси по вечерам много неадекватных и пьяных людей: права качают, в салоне засыпают. Когда ремонтирую компьютеры, даже немного отдыхаю. Конечно, переустанавливать «винду» надоедает. Но если нужно найти причину поломки, покопаться в «железе» — мне это очень интересно.

На развлечения у мужчины времени нет. В свободное время он ремонтирует недавно купленную часть дома.

— Жена, конечно, просит больше времени проводить с ней. Даже, бывает, приезжаю домой, она готовит ужин и говорит: «Посиди со мной, пожалуйста, я так редко тебя вижу». Или предлагает: «Хочу куда-нибудь выйти, провести с тобой время». Ну куда выйти? В выходные я не могу, потому что таксую. А в будние дни в нашем городе делать нечего. Съездить отдохнуть тоже не получается — вначале копили на дом, теперь лишняя копейка идет на ремонт.

Виктор подмечает, что у многих из его знакомых больше одной работы.

— Если у вас семья, прожить на 400−500 рублей проблематично. А для нашего городка это считается большой зарплатой. Поэтому учитель таксует, а оператор ЖКХ красит автомобили или колет дрова. Я дома очень редко бываю, детей почти не вижу, но хочу, чтобы они были одеты, обуты и сыты.

После суточного дежурства иду на учебу, а потом на вторую работу

Никита Михайлов, студент 4 курса. Консультант в магазине, ночной сторож в детском саду, помощник архитектора. Ежемесячный доход (вместе со стипендией) — до 700 рублей.

Никита учится на архитектора, и уже больше года он ночной сторож в детском саду. Занятость — ночь через двое, в субботу и воскресенье парень работает целые сутки.

— Устроился в садик на третьем курсе, потому что были нужны свои деньги. Конечно, зарплата у сторожа минимальная, зато график удобный. Мне как студенту это было немаловажно. Сейчас без высшего образования и с учебой на «дневном» почти ничего не найдешь.

Его вторая работа — консультант в строительном магазине: «Решил жить с девушкой, но не было денег, чтобы снимать квартиру». Никита помогает принимать товар и выставляет его, общается с покупателями, следит за тем, чтобы бракованные товары не попадали на прилавок. Здесь он трудится уже полгода после учебы в первую смену, примерно с четырех до восьми вечера. Третья работа — стажер у архитектора.

— Это для души и опыта. Пришел к нему почти два года назад и с тех пор периодически помогаю: замеряю здания, фотографирую, делаю чертежи в специальной программе. Все это понадобится мне, когда буду работать по специальности — по сути, готовлюсь к распределению.

Раньше Никите помогали родители, но сейчас он живет отдельно и полностью себя обеспечивает: «Раньше они меня кормили-одевали, но больших сумм на карманные расходы не давали». К его работам они относятся положительно, даже хвалят. Девушка иногда недовольна отсутствием по ночам и говорит, что зарплата в садике маленькая. В садике парень зарабатывает примерно 270 рублей, в магазине — около 300. Повышенная стипендия (как старосте группы) — 100 рублей. Работа стажером денег почти не приносит.

— Зато эта подработка самая полезная, так как пригодится для будущей карьеры. В остальных работах есть свои плюсы и минусы. В магазине сложно выстоять целый день, а в садике — не спать ночью. Или тяжело после суточного дежурства идти на учебу, а потом сразу на вторую работу.

Ложится Никита поздно, в час-два ночи. Подъем, если позволяет университет, часов в 10.

— Когда сторожу садик, то не сплю вообще. Как ухожу с работы, до следующей ночи вообще не отдыхаю. Просто вливаюсь в дневной режим. Видимо, пока молодой, энергии и сил много. Да и полноценных выходных у меня нет. Я себе специально поставил такой график: выходные в магазине выпадают на дни, когда у меня ночное дежурство.

Часть заработанного уходит на квартиру: Никита вместе с девушкой снимает «однушку» за 220 долларов. Коммуналка — 40 рублей зимой, мобильный и интернет — 50. Еще 80 рублей отнимают сигареты, 150 — бензин: «Машина мамина, но она на ней только на дачу ездила. Поэтому за автомобилем теперь ухаживаю я». Еще 100 рублей парень отдает за ноутбук, который взял в рассрочку.

— Особо ничего не откладываю, почти все трачу. После университета, возможно, останется одна работа. Конечно, хочется, чтобы был нормальный доход, не меньше того, что я получаю сейчас.