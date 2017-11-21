Глеб и АБФФ запустили конкурс на лучший проект по массовому футболу 2 21.11.2017, 21:31

Александр Глеб

Александр Глеб стал послом АБФФ по продвижению массового футбола в Беларуси.

С 23 по 29 сентября, когда Белорусская федерация футбола проводила единую неделю массового футбола УЕФА, было объявлено о том, что Александр Глеб стал послом АБФФ по продвижению массового футбола в Беларуси. Известный футболист будет помогать акцентировать внимание общественности на значимости и ценностях массового футбола.

Первым шагом такого сотрудничества станет конкурс проектов по массовому футболу, о начале которого объявляет АБФФ.

Заявку на участие в конкурсе может подать любой желающий, будь то физическое лицо либо организация из любого уголка страны. Для этого надо прислать идею своего проекта с подробным описанием. Основные критерии: актуальность предложенной идеи для региона, продолжительность — чем дольше, тем лучше, и массовость — понятное дело, чем больше участников, тем круче.

Свои идеи можно высылать на почту [email protected] до 31 декабря 2017 года.

Жюри, в состав которого войдут представители отдела массового футбола и департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ и, конечно же, Александр Глеб, в срок до 15 января выберет 5 лучших проектов. Победители получат организационную помощь, подарки и сувениры от АБФФ для реализации своих проектов.

— Сила футбола в его массовости и доступности. Чем больше детей будет в футболе, чем лучше мы будем с ними работать, тем больше у нас будет шансов в будущем иметь сильный и успешный профессиональный футбол, — уверен Александр Глеб.

Быть в курсе событий массового и детско-юношеского футбола Беларуси можно с помощью группы этого движения во «ВКонтакте».