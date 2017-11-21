В гомельском СИЗО умер иностранец

В гомельском СИЗО умер иностранец1
- 21.11.2017, 21:58
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Гражданин Сербии скончался еще 15 ноября.
В гомельском СИЗО № 3 умер гражданин Сербии. Мужчина содержался под стражей по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, передает tut.by.
Как сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова, инцидент произошел еще 15 ноября.
Известно, что умерший — гражданин Сербии, ему было 54 года. В СИЗО он находился по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
Причина смерти не называется. По данному факту Гомельский городской отдел Следственного комитета проводит проверку.