В гомельском СИЗО умер иностранец 1 21.11.2017, 21:58

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Фото: ARC

Гражданин Сербии скончался еще 15 ноября.

В гомельском СИЗО № 3 умер гражданин Сербии. Мужчина содержался под стражей по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, передает tut.by.

Как сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова, инцидент произошел еще 15 ноября.

Известно, что умерший — гражданин Сербии, ему было 54 года. В СИЗО он находился по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Причина смерти не называется. По данному факту Гомельский городской отдел Следственного комитета проводит проверку.