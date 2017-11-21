Тереза Мэй: Жители Зимбабве показали, что им нужны свободные и справедливые выборы

Тереза Мэй: Жители Зимбабве показали, что им нужны свободные и справедливые выборы1
- 21.11.2017, 21:45
Отставка Мугабе дает Зимбабве возможность создать новый путь.
Отставка диктатора Роберта Мугабе дает Зимбабве «возможность создать новый путь, свободный от угнетения, который характеризовал его правление». Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, передает AP.
По ее словам, жители Зимбабве показали, что им нужны «свободные и справедливые выборы и возможность перестроить экономику страны с законным правительством».
Она отметила, что Британия — бывшая колониальная держава — является «самым старым другом Зимбабве» и «поможет стране достичь более светлого будущего, которого она заслуживает».
Мугабе ушел в отставку во вторник, 21 ноября, после 37 лет пребывания у власти, после того парламент Зимбабве начал процедуру его импичмента.