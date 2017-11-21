Леонид Злотников: Эта власть не может ничего предложить стране 21.11.2017, 22:12

Леонид Злотников

В Беларуси все заточено под то, чтобы соблюдался интерес не простого человека, а вертикали власти.

Экономист Леонид Злотников в экспресс-комментарии «Салідарнасці» рассказал, почему власти не могут выполнить свои обещания.

Заслушав доклад правительства, Нацбанка, руководства областей и Минска, Лукашенко прокомментировал ход выполнения своих поручений, не раз звучавших в течение года.

Как выяснилось, доклад о новых 50 тысячах рабочих мест портит статистика превышения количества уволенных над трудоустроенными, а железно обещанная к концу 2017-го зарплата в тысячу рублей уперлась в массу вопросов и проблем.

— Власти ничего не могут придумать, чтобы увеличить темпы роста. Ведь с этими идеологическими установками (зарплата по 1000, рабочие места) невозможно добиться роста экономики. Все, на что способна власть — это найти людей, готовых выполнить любую задачу. Дать команду и поставить человека с кнутом. Больше они ничего не придумали до сих пор, — подчеркнул в экспресс-комментарии экономист Леонид Злотников.

По мнению эксперта, выручить нас может только настоящая рыночная экономика:

— Власть имущая элита не может ничего предложить стране, не сдав свои идеологические позиции и мировоззрение. Ей просто нечего предлагать, кроме свободы рынка. Ведь во всем мире главное — это личный интерес человека, а у нас — интерес государства. В Беларуси все заточено под то, чтобы соблюдался интерес не простого человека, а вертикали власти.