Россию лишили Кубка мира по биатлону 2 21.11.2017, 23:27

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Фото: Martin Schutt/dpa

Исполком IBU принял решение не включать российский этап в календарь Кубка мира в следующем сезоне.

В опубликованный календарь вошли этапы в Словении, Австрии, Чехии, Германии, Италии, Канады, США, Швеции и Норвегии, передает РБК.

Сезон 2018/2019 годов начнется 3 декабря в Поклюке (Словения). После этого Кубок мира примут Хохфильцен (Австрия), Нове Место (Чехия), Оберхоф (Германия), Рупольдинг (Германия), Антхольц (Италия), Кэнмор (Канада), Солджер Холлоу (США), Остерсунд (Швеция) и Осло (Норвегия).

Ранее IBU лишил Россию этап Кубка мира и нынешнего сезона, который стартует в ближайшие выходные. Первоначально планировалось, что соревнования в России пройдут с 20 по 25 марта в Тюмени. Однако после публикации доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена Россия была лишена этого этапа. Соревнования были перенесены в финский Лахти.

Первый этап Кубка мира сезона 2017/2018 годов стартует 26 ноября в шведском Остерсунде.