«ДНР» победила «ЛНР»: Плотницкий сбежал 8 22.11.2017, 7:42

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Марионетку Кремля отстранили от власти.

21 ноября из самопровозглашенной "Луганской народной республики" стали поступать сообщения о вооруженных людях без опознавательных знаков, перекрывших улицы около правительственных зданий и силовых ведомств. Оказалось, что в "ЛНР" произошел военный переворот – в результате него к власти в "народной республике" может прийти не выдуманная "киевская", а самая настоящая "луганская хунта", пишет svoboda.org. По данным МВД Украины, нынешний глава "ЛНР" Игорь Плотницкий уже бежал из Луганска в Россию. Наблюдатели пишут, что в город вошли колонны военной техники из "Донецкой народной республики".

Утром во вторник на вопросы удивленных местных жителей "зеленые человечки", неожиданно появившиеся на улицах Луганска, отвечали, что в городе происходят "плановые учения МВД". Лидер "ЛНР" Игорь Плотницкий приказал неизвестным "освободить город", но те его не послушались. Непосвященные обыватели ломали голову, с чем может быть связано беспрецедентное событие, но те, кто хотя бы немного следит за происходящим на востоке Украины, поняли суть происходящего сразу: причиной вооруженного противостояния является конфликт двух Игорей: Плотницкого и "министра внутренних дел ЛНР" Игоря Корнета. Накануне первый отправил второго в отставку, что стало кульминацией их двухлетнего противостояния.

Корнет, впрочем, в отставку уходить отказался и тут же ответил Плотницкому видеообращением, в котором обвинил нескольких чиновников из его команды в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. На следующее утро подконтрольные ему войска "Народной милиции ЛНР" и "Беркута" заняли центр Луганска, а МВД самопровозглашенной республики заявило о решении арестовать генерального директора "ГТРК ЛНР"Анастасию Шуркаеву, руководителя администрации "ЛНР" Ирину Тейцман и "начальника службы правительственной безопасности МВД ЛНР" Евгения Селиверстова. Плотницкий в специальном обращении, опубликованном на своем сайте, заявил, что эти действия являются незаконными, а все решения такого рода отныне будет принимать назначенный вместо Игоря Корнета "исполняющим обязанности министра внутренних дел ЛНР" Владимир Черков, до сегодняшнего дня – начальник "криминальной полиции МВД ЛНР".

Эксперты независимой расследовательской группы Conflict Intelligence Team и еще несколько источников предположили, что на стороне Игоря Корнета в конфликте с Игорем Плотницким могут выступить вооруженные силы соседней "Донецкой народной республики" – БТР с маркировкой "спецназа ДНР" можно увидеть на сделанных в Луганске 21 ноября фотографиях журналиста "Комсомольской правды" Александра Коца.

О колоннах военной техники, которая вошла в Луганск со стороны Донецкой области, писали во вторник и другие очевидцы. Опубликовано видео въезда колонны в Луганск, место съемки которого уже удалось подтвердить:

В "ДНР" отвергли какую бы то ни было причастность к событиям в Луганске.

По информации МВД Украины, Игорь Плотницкий уже выехал из Луганска в российский Донецк. Об этом написал у себя в Фейсбуке директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко. "По данным моих источников, главарь луганских террористов Игорь (Плотва) Плотницкий бежал в Россию. Пауки в банке продолжают есть друг друга", – написал Шевченко.

В последнем сообщении на официальном сайте Игоря Плотницкого, опубликованном в 15 часов 29 минут по местному времени, утверждается, что "ситуация [в Луганске] находится под контролем руководства Луганской Народной Республики и в ближайшее время будет полностью решена".

Cпециальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Донбассе подтверждает сообщения о "наличии машин военного типа и присутствии вооруженных лиц" в центре Луганска. Если верить сообщениям СММ ОБСЕ (и видеозаписям из центра города), сторонники Игоря Корнета пока действуют скорее по оборонительному сценарию, пытаясь заблокировать возможные попытки Плотницкого "выселить" бывшего министра из занимаемого им здания – вооруженные "зеленые человечки" перекрыли часть улицы Коцюбинского в Луганске вокруг здания, где раньше было размещено управление Министерства внутренних дел Украины в Луганской области.

Луганск, фотографии, сделанные днем 21 ноября наблюдателями ОБСЕ:

#factsmatter

Today in Luhansk city #OSCE SMM observed the presence of military-type vehicles and armed men in the area around the building previously housing the Department of the Ministry of Interior of Ukraine in #Luhansk region >> More: https://t.co/n7dvlIhwRH pic.twitter.com/6xURydinaD — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 21 ноября 2017 г.

Также из Луганска поступают сообщения о перебоях в вещании телеканалов, радио и частичном отключении сотовой связи.

21 ноября, вооруженные люди на улицах Луганска, кадр из репортажа "ГТРК ЛНР"

РБК сообщает со ссылкой на источники в окружении советника Владимира Путина Владислава Суркова, что Кремль встал в конфликте Корнета и Плотницкого на сторону первого, "но менять руководство республики пока не намерен". О том, каковы шансы сторон одержать победу в этом противостоянии и какие силы в Москве стоят за Игорем Корнетом и Игорем Плотницким, в интервью Радио Свобода рассуждает живущий в Киеве луганский журналист Андрей Дихтяренко.

– Что, по вашим данным, происходит в Луганске? Кто эти вооруженные люди, которые находятся в центре города и якобы оцепили правительственный квартал?

– В Луганске сейчас происходит обострение силового противостояния между двумя властными группировками. Одну из них связывают с так называемым главой "ЛНР" Игорем Плотницким. Вторую – с так называемым "силовиками ЛНР" – это, собственно, Игорь Корнет, глава МВД, и Леонид Пасечник, глава "МГБ ЛНР". Фактически эти две группировки враждуют уже два года, началось это все в 2015 году, когда силовики арестовывали министра "Углепрома ЛНР" [Дмитрия Лямина], Плотницкий был с этим не согласен, моментально все остальные представители властей разделились на два лагеря, но как-то этот конфликт тогда удалось сгладить (хронику того "путча" в "ЛНР" можно почитать здесь). В этот раз не удалось. Плотницкий начал в ультимативной форме требовать, чтобы Корнет покинул свой пост. Корнета даже выселили из дома, захваченного у одного из бывших луганских мини-олигархов, покойного Букаева, владельца футбольного клуба "Заря".

Имя Анастасии Шуркаевой наверняка появилось в списке "врагов Корнета" не случайно. В начале ноября Плотницкий лично выселил Игоря Корнета из дома, "отжатого" тем в 2014 году у семьи луганского бизнесмена и владельца футбольного клуба "Заря" Валерия Букаева. Показательная и унизительная для Корнета акция, ради которой из Киева в Луганск даже вызвали вдову Букаева (сам он скончался еще в 2009 году от рака), была показана по возглавляемому Шуркаевой республиканскому телевидению и могла стать последней каплей, после которой Корнет решил отомстить Плотницкому. Репортаж о выселении Игоря Корнета из дома, в котором до войны на востоке Украины жила семья Валерия Букаева:

Закончилось все тем, – продолжает Андрей Дихтяренко – что по решению суда Корнета отстранили от должности главы МВД, но сегодня утром мои источники в Луганске начали сообщать о том, что в самом центре города происходят странные вещи: вооруженные люди, зачастую с закрытыми лицами, в масках, вышли на улицы и начали оцеплять кварталы. Как потом выяснилось, это были представители так называемого луганского "Беркута", и они действовали от лица Корнета, главы МВД. Корнет показал, что вовсе не собирается сдаваться и уходить с поста министра, а готов на дальнейшее обострение. Опасность ситуации в том, что все это происходит в самом центре, и все объекты силовиков, такие как МВД, МГБ, прокуратура, комендатура и подразделения так называемой "народной милиции", находятся внутри жилых кварталов. Если между этими двумя группировками начнется силовое противостояние, то могут пострадать самые обычные люди, дети, которые ходят в школу, и так далее.

Игорь Корнет

Буквально несколько часов назад на сайте МВД появилось заявление Корнета о том, что он, оказывается, этой ночью занимался пресечением деятельности диверсионных украинских групп, которые активно действуют в Луганске. Якобы у МВД есть неопровержимые доказательства, что руководитель администрации Плотницкого Ирина Тейцман является членом этой украинской диверсионной группы, как и глава ГТРК ЛНР Анастасия Шуркаева. Он начинает расправляться со всеми своими врагами. Его объявили вне закона, и он в ответ начинает объявлять вне закона людей Плотницкого, пока еще не трогая его самого.

Александр Беднов

Куда это все пойдет дальше? Здесь я вижу два пути. Первый вариант – это начало силового противостояния, возможно, с участием каких-то третьих сил. Например, Плотницкий в свое время, три года назад, в 2014 году, решал свой конфликт с главой батальона "Бэтмен" Александром Бедновым с помощью ЧВК Вагнера, что ни для кого, в общем-то, тогда в Луганске не было секретом. Впервые эта частная военная компания тогда в Луганске и "засветилась". Возможно, конфликтующим сторонам придется и в этот раз прибегать к помощи третьих лиц, и тогда очередные "зеленые человечки" вполне могут зайти в Луганск и начать "зачищать" сторонников какой-то из этих двух противоборствующих сторон.

Второй вариант развития событий – как и два года назад, в 2015 году, стороны могут остаться "при своих", то есть Плотницкий пойдет на попятную, Корнет останется главой МВД. И возможно, Плотницкому уже действительно придется пожертвовать какими-то мелкими фигурами в знак примирения. Потому что то, что происходит – а Корнет действительно вывел силовиков, вооруженных в том числе гранатометами, на центральные улицы города, – по факту похоже на классический военный переворот. То есть силовики взбунтовались, они выводят своих людей на улицы, и действительно, такого в Луганске не было никогда, даже за эти последние три года конфликта. Сейчас можно ждать любого развития событий.

– Самой напрашивающейся "третьей силой", которая каким-либо образом может принять участие в разрешении этого конфликта, является Россия. Известно ли, на чьей стороне стоят люди в Москве, которые курируют так называемую Луганскую народную республику? Москва в данном случае может сыграть какую-то роль?

– Естественно, может и, наверное, должна ее сыграть, поскольку эти группировки на 100% подконтрольны Москве. Но тут может начаться "битва кураторов". Потому что силовики непризнанных территорий и командиры пророссийских группировок подчиняются соответствующим силовым управлениям в России, в частности ФСБ Российской Федерации. А Плотницкий и его так называемые "министерства" подчиняются администрации президента, и куратором их, что уже никем не скрывается, является помощник президента Российской Федерации [Владислав] Сурков. Именно эта разная подчиненность, подотчетность разным кураторам и позволяет различным высокопоставленным боевикам выяснять отношения друг с другом. Если куратор, например, в ФСБ Российской Федерации по каким-то причинам будет до конца отстаивать Корнета, а Сурков будет до упора отстаивать Плотницкого, то в Москве могут умыть руки и сказать: ну, ладно, посмотрим, кто победит в этом гладиаторском противостоянии, и он будет победителем, царем горы. На мой взгляд, шансы Корнета и Плотницкого – 50 на 50. Плотницкий был уверен, что у него все получается, вплоть до сегодняшнего утра, но потом Корнет вывел своих людей на улицу. И очень важный момент, о котором многие забывают, есть еще одна структура, которая пока не сказала свое слово в этом конфликте, – так называемая МГБ ЛНР. Если МГБ ЛНР вступится за Корнета, как это было два года назад (хотя тогда они даже не "вступились", а просто выступили с ним единым фронтом), то шансы Плотницкого на победу будут гораздо ниже.

Пока что Плотницкий неизменно выходил победителем из подобных конфликтов. Он год назад разобрался с так называемой оппозицией в лице Геннадия Цыпкалова, бывшего первого главы "ЛНР", смог устранить так называемого "народного губернатора" Валерия Болотова и "председателя Верховного совета ЛНР" Алексея Карякина. Кто-то умер в подвалах, кто-то до сих пор сидит, кто-то был вынужден бежать, то есть все у него получилось. Он шел и продолжает идти к форме единоличного правления в Луганске и его окрестностях. Сейчас у него, наверное, одно из самых серьезных противостояний с людьми, которые отказались отдавать ему свою власть. Отказались, потому что все предыдущие бывшие "премьеры ЛНР", бывшие главы так называемой "Луганской народной республики" после того, как они добровольно отдавали власть, сталкивались с очень серьезными проблемами, вплоть до угрозы потери жизни и потери свободы. Корнет это все прекрасно понимает, и именно поэтому он сейчас готов идти ва-банк. Скажет ли Россия свое слово – будем смотреть.

– Есть ли какие-то силовые ресурсы за Плотницким?

– Конечно. Сам Плотницкий, собственно, получил пост главы "ЛНР" именно благодаря тому, что он возглавлял батальон "Заря", который в 2014 году был одним из немногих батальонов, который действительно остался в Луганске и сопротивлялся украинским властям. Потом на основе этого батальона была сформирована так называемая "народная милиция", по факту – армия группировки "ЛНР". За Плотницким стоят военные. Но проблема в том, что с тех пор как Плотницкий был главой так называемого Министерства обороны, в этой военной структуре все очень сильно поменялось: армейские корпуса, которые стоят на территории оккупированной части Луганска и Донецка, подчиняются теперь непосредственно российскому Министерству обороны, и никакое участие военных в каких-то внутренних операциях невозможно без санкции российского Министерства обороны. Это был серьезный козырь в рукаве Плотницкого, которого сейчас у него нет. Он только номинальный главнокомандующий армией группировки "ЛНР". Единственное, что осталось у Плотницкого как силовой, боевой ресурс, который тоже был многократно проверен им в различных силовых разборках и междоусобицах внутри оккупированной части луганской территории, это так называемая "прокуратура ЛНР". Но непосредственно во время этого конфликта в конце октября верный ему глава прокуратуры ЛНР Заур Исмаилов покинул свой пост, и как раз в начале горячей фазы противостояния с Игорем Корнетом на должность главы прокуратуры был назначен бывший заместитель Корнета. До сих пор непонятно, то ли это хитрый ход со стороны МВД, во время которого они "подкинули" Плотницкому своего человека, то ли Плотницкий просто захотел ослабить Корнета и забрал его заместителя. Сейчас стоит вопрос: хватит ли у Плотницкого сил с помощью только одной прокуратуры и очень сомнительным влиянием на армию группировки ЛНР противостоять эскападе Корнета?

Игорь Плотницкий

– Некоторое время назад представители "ЛНР" делали заявления о возможном возвращении Луганской народной республики в состав Украины. Имеет ли право на существование версия – что кому-то в Москве это не понравилось и таким образом, усилив одну из противоборствующих группировок, Плотницкого пытаются посадить?

– Подобное заявление сделал так называемый "исполняющий обязанности министра иностранных дел ЛНР" [Владислав] Дейнего, который является представителем "ЛНР" в Минске. Это действительно было сказано на камеру. После этого были разные заявления, которые сглаживали эти слова. Сейчас боевики говорят о том, что они не вернутся в Украину, пока, мол, в Украине происходит та политическая линия, которая сейчас есть, более националистическая. Боевики успели сделать за эти три года кучу противоречивых заявлений, и как правило, они всегда идут в русле той пропагандистской линии, которую выбирает Кремль. Они иногда показывают, что готовы к каким-то компромиссам и даже к возможной реинтеграции Донбасса на кремлевских условиях. Иногда – наоборот, Кремль занимает жесткую позицию, и тогда лидеры этих группировок говорят, что они стремятся только в Россию. Но это точно не могло бы стать причиной такой опалы Плотницкого. И вообще, пока ничто не говорит о том, что Плотницкий попал в опалу. Более того, эту войну начал он сам, когда решил снять министра МВД. Первый шаг был за ним, а сейчас мы видим только его последствия.

– Давайте представим, что Игорь Корнет одержал в борьбе с Плотницким победу. Что еще о нем известно? Кем он был до войны, кем он может стать?

– Корнет – луганчанин. Это потомственный силовик, его отец был офицером, он сам был сержантом милиции, работал в одном из бедных районов Луганска, Каменнобродском. Когда начались события 2014 года, он поддержал пророссийские движения и постепенно выбился в так называемые министры МВД. Что интересно, в начале конфликта у него были отличные отношения с Плотницким, он считался даже его человеком. Мыли о том, что Корнет не так прост, начали у всех закрадываться уже в 2015 году, когда он внезапно поддержал главу МГБ ЛНР Пасечника и позволил тому схватить человека Плотницкого, министра угольной промышленности Лямина. Что может быть, если вдруг он одержит победу, какую линию сейчас он занял? Он говорит о том, что МВД "разбирется" с украинскими диверсантами и с "проукраинскими предателями" внутри ЛНР. Вполне может быть, что они могут заставить Плотницкого, если он потерпит окончательное поражение, написать заявление об уходе. Начнется разбирательство, какие-то люди, подконтрольные Плотницкому, могут попасть на подвал, как это часто бывает в Луганске, и власть временно может перейти к так называемой "хунте", только уже не "украинской хунте", как любит говорить российская пропаганда, а к луганской хунте, которую представляют силовики. Вплоть до выборов, которые, кстати, даже по местным так называемым "законам" должны пройти в ноябре 2018 года. За этот год эти силовики могут организовать "временное луганское правительство", которое будет править до следующих выборов. И, естественно, на этих выборах должен победить наверняка их ставленник, – считает Андрей Дихтяренко.