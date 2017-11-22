Последнюю картину Черчилля продали за 357 тысяч фунтов 22.11.2017, 7:48

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Уинстон Черчилль взялся за кисть в возрасте 40 лет, будучи уже известным политиком.

Картина «Пруд с золотыми рыбками в Чартвелле», ставшая последней картиной, написанной премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем, ушла с молотка за £357 тыс ($ 473,6 тыс). Об этом говорится в сообщении на сайте лондонского аукционного дома Sotheby’s.

Изначально полотно оценивалось в £50−80 тыс (около $ 66−105 тыс). Имя покупателя не раскрывается. Картина была написана в 1962 году, ее размер — 40 см на 50,5 см. На картине изображено одно из самых любимых мест Черчилля в саду — поместья Чартвелл в графстве Кент.

Впоследствии Черчилль подарил ее своему телохранителю, сержанту Эдмунду Мюррею, который помогал премьер-министру в подготовке мольберта и кистей. Все это время семья Мюррея хранила картину как семейную реликвию.

Черчилль взялся за кисть в возрасте 40 лет и за свою жизнь написал 544 картины, в основном — пейзажи и городские виды.