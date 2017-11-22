Гомельские видеоблогеры: Самый важный результат — это поднять людей с диванов 3 22.11.2017, 7:58

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Как проект «Роторная жатка» меняет сознание белорусов.

Почти год на белорусском ютубе шокируют, удивляют и ведут свои собственные расследования создатели канала «БелАруское Поле Экспериментов» и проекта «Роторная жатка», пишет gomel.today.

Трое молодых ребят ведут, что называется, активную гражданскую жизнь и не хотят мириться с несправедливостью. Их ролики набирают более 10 000 просмотров, их узнают на улицах, их боятся чиновники и остерегаются недобросовестные предприниматели. Кто же они и как все начиналось?

«Если предложат пойти копать картошку за достойную плату, мы пойдем и будем копать картошку!»

Виктор Рубцов, Артем Шапоров и Дмитрий Сабуров в конце прошлого года, как и многие белорусы, ахнули от удивления и негодования, когда получили письма с требованием уплатить налог на тунеядство. Но, в отличие от тех же многих белорусов, сидеть и причитать не стали. Они активно выступили против и участвовали в митингах. Отдельно друг от друга собирали подписи против декрета № 3 и сразу же начали снимать небольшие ролики — видеофиксацию происходящего. В итоге их сблизили общие интересы и общее дело, которое сейчас сделало их известными гомельскими блогерами.

«Все мы тунеядцы!», — делятся впечатлениями ребята, рассказывая об истории создания проекта «Роторная жатка». Троица сошлась идеально: Дмитрий занимается монтажом, Виктор — сценарист, а вот Артем — продюсер проекта и главный актер. «Когда мы слились, мы поняли, что вместе у нас получится сделать лучше, чем по одному. Мы отлично понимаем друг друга и вместе создаем качественный продукт», — добавляет Виктор Рубцов.

Началось все с небольших «стримов» — прямых эфиров в фейсбуке. Получалось достаточно интересно, собиралась большая публика. Постепенно возникла идея создания чего-то более масштабного. Однако прошло еще некоторое время, когда ребята, как они говорят «откинулись» (все трое уже успели побывать в изоляторе временного содержания и получить пару суток лишения свободы). Первый полноценный ролик «Роторной жатки» вышел в апреле 2017 года.

Кстати говоря, ребята — абсолютно обычные парни. Звезд с неба, как говорится, не хватают. «Где больше денег, там и мы! — говорят они хором. — В белорусских реалиях, если предложат пойти копать картошку за достойную плату, мы пойдем и будем копать картошку!».

«Роторная жатка» — это инструмент пробуждения сознания людей!»

«Когда мы только собирали подписи, мы четко понимали, что дело было не в самих сборах подписей, а в движении, которое мы создаем», — рассказывает Артем Шапоров.

Для каждого из создателей популярного гомельского канала «БелАрусское Поле Экспериментов» — это, в первую очередь, хобби и возможность проявить себя. У Виктора отлично получается писать сценарии, Артем хорошо играет и продвигает канал, а Дмитрий создает в итоге готовый видео продукт. «Когда монотонная и не интересная жизнь — это скучно, а здесь появляются эмоции, краски! А «Роторная жатка» — это инструмент пробуждения сознания людей», — откровенно говорит Дмитрий Сабуров.

«Все, что я делаю, я делаю изначально для себя, я получаю от этого опыт, мне это интересно. Я всегда так жил: если мне что-то не нравилось, я не молчал. Я всегда себя веду так, как на камеру. Если мои права ущемляют, то держитесь! Да и людям по возможности всегда помогал. — добавляет Артем Шапоров. — Мы хотим, чтобы о нас узнали: мы ведь простые ребята, такие же, как и большинство белорусов. Если проблема касается тебя лично либо общего дела всей страны — иди и делай! Не надо говорить, что у тебя болит нога или еще что-то!».

С огромным желанием не сидеть на месте и пытаться что—то изменить ребята достигли неплохих результатов. На них обратили внимание крупные СМИ города и страны, их выпуски набирают огромную популярность в интернете, а канал постоянно растет. Да что там, их даже на улице узнают!

«Я хочу показать на своем примере, что той общественно-политической системе, которая на данный момент сложилась в Беларуси, можно что-то противопоставлять. А современные технологии помогают это сделать. При этом абсолютно не нужно быть журналистом или человеком с кучей высших образований. Достаточно одного телефона, аккаунта в ютуб и желания освещать события. В своих роликах мы везде пытаемся мотивировать людей делать то же самое. Если мы пропадем с экранов ютуба, это не значит, что надо останавливаться! Берите в руки камеры и создавайте свои каналы! На наш взгляд проблема не во власти, а в, первую очередь, в людях. Как сказал классик, народ имеет ту власть, которую заслуживает. Бороться с властью или менять ее — бесполезно. Ничего не поменяется, пока не поменяемся мы!», — справедливо добавляет Виктор Рубцов.

«Камера нужна! Сегодня это щит, а завтра будет пистолетом»

Практически в каждом выпуске ребята сталкиваются с одной и той же проблемой: как только власти или работники государственных структур видят объектив, они резко перестают разговаривать, решать проблему и просят выключить камеру. Почему так происходит? Рассказывает Дмитрий Сабуров: «Камера — это пистолет. Большинство чиновников кожей чувствуют человека, который пришел и будет добиваться своего до конца. Они стараются с такими, как мы, быстро все уладить. Камера нужна! Сегодня это щит, а завтра будет пистолетом».

Кстати говоря, недавний ролик про геодезистов показал, что руководство города пытается сгладить острые углы в общении и решении насущных вопросов с создателями «Роторной жатки». После скандальных разбирательств в управлении архитектуры и градостроительства ребят пригласили на прием к главному архитектору города. «Власти прекращают практику «отписок» и выходят с нами на диалог. Они видят силу в наших роликах. И это правильно! Мы создаем такую практику, когда чиновники общаются с народом даже на камеру спокойно и без конфликтов», — добавляет один из создателей проекта Виктор Рубцов.

Здесь же Артем Шапоров смело заявляет: «Многие считают нас „ходоками“, провокаторами, безработными, которым нечего делать, только одно желание самоутвердиться и показать свое «Я». И это говорят чиновники! И мы соглашаемся с ними. Мы — провокаторы, которые цепляют за нервы! И мы этого не стесняемся! Но все в рамках законодательства. Мы четко понимаем, что если мы где-то ошибемся — с нами «цацкаться» не будут. Мы под особым контролем».

Стоит отметить, что действия создателей проекта не проходят бесследно. Как говорят сами ребята, они не решают ничьи проблемы, а лишь помогают их освещать. Но даже это освещение приносит неплохие результаты.

После ролика с «Большевиком», где была помойка молочной фермы, буквально через три дня все убрали. Выпуск про поликлиники также не прошел мимо: врачей и медсестер научили спокойно и уважительно разговаривать с людьми на камеру (об этом сообщил один из главврачей гомельской больницы). Дороги во дворах, кстати говоря, также заделали. Причем во многих дворах Советского района, а не в одном. Вопрос с ателье до сих пор решается, но имущество недобросовестного предпринимателя уже описывается, а руководителю танцевальной студии обещают—таки вернуть украденные деньги.

«Самый важный результат, которого мы и добиваемся — это поднять людей с диванов. В комментариях люди пишут, что посмотрел ваш выпуск про ЖКХ, пойду и я к ним схожу. Мы вдохновляем людей!», — уточняет Дмитрий.

«Мы самостоятельно решаем, что говорить, как и когда!»

Как попасть со своей проблемой к «Роторной жатке»? Этот вопрос интересует многих. Но тут очень важно понимать, что Виктор, Дмитрий и Артем не будут ходить по судам, решать чужие проблемы и отстаивать ваши права. Они вовсе не жалобная книга и не судебные исполнители. «Когда зрители предлагают нам свои истории, мы сразу оцениваем — будет ли это интересно в контексте нашего проекта. Мы работаем с ними, если это выгодно нам: написать интересный сценарий, сделать хороший контент. Нужно также подумать, как отреагирует на это зритель? Конечно же, опираемся еще и на внутренние ценности. Если предложенную тему можно интересно обыграть в формате «Роторной жатки» — несерьезно о серьезном и с юмором, то да — мы беремся», — констатирует Виктор Рубцов.

К примеру, личную жизнь создателей канала и тему смерти (как про случаях в Печах) ребята никогда не покажут и не высмеют. И это правильно! К тому же, они не будут выступать как оружие против устранения конкурентов. «В последнее время к нам обращаются люди с целью подавить своих конкурентов. Звонит человек и говорит, мол, готов предоставить все факты и доказательства против того-то и того-то, а в итоге оказывается типичное устранение конкурентов. Мы этого делать не будем. Мы самостоятельно решаем, что говорить, как и когда», — заявляет Артем.

К слову, на данный момент проект абсолютно некоммерческий. Однако создатели канала зарабатывать на нем все же планируют. Сейчас существует только практика «донатов» — зрители могут сами пожертвовать каналу средства, которые пойдут на развитие проекта. Дмитрий утверждает: «Мы не ищем спонсоров, мы ищем рекламодателей! Как только кто-то начнет диктовать нам условия, у нас сразу пропадет интерес заниматься этим проектом и мы перестанем быть теми, кем являемся сейчас. Хотя предложения подобные появлялись, но мы отказались».

«Большая часть белорусов живет не по законам, а по понятиям»

Многие успели заметить, что в своих выпусках создатели популярного проекта ссылаются на законы и статьи, которых (иногда!) не знают даже представители власти. Кто в этом виноват и что с этим делать? Действительно ли белорусам не хватает знаний о своих правах?

«У нас менталитет и воспитание — совковые. К тому же, сложился такой образ жизни, когда нужно постоянно пахать, а времени на изучение своих прав не остается совсем. И так живет большинство людей! Есть те, кому вообще это не нужно. Это трудно и очень серьезно. Низкий и тяжелый уровень жизни и менталитет не позволяют стране прийти к нормальным заработкам. Большая часть людей живет не по законам, а по понятиям. Им эти законы в принципе не нужны! Даже если они прочитают конституцию и законодательство, они все равно не пойдут и не будут ничего никому доказывать. Это ведет к тому, что мы идем назад, возвращаемся в СССР», — делится наблюдениями блогер Виктор Рубцов.

Что касается самих основателей «Роторной жатки», то, как они сами подчеркивают, их жизненного багажа знаний достаточно, чтобы в целом понимать, на что каждый имеет права, а на что — нет. Если необходимо углубиться в какой-либо вопрос, ребята изучают его более детально с точки зрения правовых норм или консультируются с правоведами. Как говорится, с бухты барахты к властям никто не идет, прежде не изучив детально вопрос.

«Нам даже для одного ролика подписчик дал свою машину!»

Хоть проекту еще и года нет, зато ребят активно узнают на улицах. При этом никто из них ни разу не слышал негативного отзыва о своей работе, кроме, конечно же, гневных комментариев на ютубе. «Нам даже для одного ролика подписчик дал свою машину! А недавно ко мне подошел незнакомый человек и сунул 10 рублей с благодарностью за нашу деятельность. Иногда даже скидки делают в магазинах и на рынках. Нас узнают, в основном, люди, которые работают сами на себя (таксисты, предприниматели, продавцы)», — делится впечатлениями Артем Шапоров.

Планы на будущее у ребят грандиозные! Они хотят заниматься тем, что им нравится и постоянно развиваться. «Мы всегда находимся в поиске. У нас нет единого стиля, мы постоянно ищем что-то новое, развиваемся. Иногда нам приходят грандиозные масштабные идеи, но на это на данный момент времени нет денег и возможностей реализовать задуманное. Да и зритель еще не готов к такому», — откровенничает Артем Шапоров.

На что Виктор добавляет, что лучшая оценка для создателей достаточно провокационного канала «БелАрусское Поле Экспериментов» — это возникновение таких же социальных блогеров, как и они, только в разных городах страны.

И, действительно, потихоньку, но все же появляются в Беларуси блогеры, которые не сидят на балконе и не ждут манны небесной, а стараются что-то поменять в своей стране. Да, они рискуют, да они провоцируют власть, да они поднимают народный бунт, но они не сидят и не жалуются! И они абсолютно обычные ребята, которые всего лишь хотят жить достойно в родной стране.