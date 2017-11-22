Жители Гродно: Лукашенко прикалывается? 4 22.11.2017, 8:19

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ФОТО: SVABODA.ORG

Диктатор не в ладах не только с экономикой.

В гороскопе Лукашенко 2018 год будет годом «догонялок». Экономика Беларуси должна преодолеть отставание 2016-го и выйти наконец на траекторию пятилетки социально-экономического развития. Об этом Александр Лукашенко заявил, давая установки руководителям правительства, Нацбанка, облисполкомов и Минского горисполкома.

«В этом году наметился определенный рост экономики, есть позитивные сдвиги в ее основных областях… Мы нарастили золотовалютные резервы, восстанавливаем объемы экспорта. Тем не менее оснований для самоуспокоения быть не может. Экономика за 2015-16 год потеряла 6%. В этом году отыграли только 2%, что явно недостаточно», –заявил правитель Беларуси.

Насколько этот «некоторый рост» экономики почувствовали на себе граждане?

Журналисты belsat.eu расспросили гродненцев.

«Это кто-то прикалывается насчет экономического роста? Президент? Значит, у президента экономический рост».

«Полный крах, не жизнь, а выживание. Вот это я ощутила».

«Может, для чиновников или силовиков есть экономический рост. И материальное положение у них хорошее. Народ бедствует».

«На продукты и самое основное. Купить одежду детям и все. Откладывать не получается».

«Хватает на коммунальные и еду. Одеваюсь в то, что раньше покупала».

— рассказали опрошенные.

Считать нужно по-другому

Заявленный рост экономики на 2% валового внутреннего продукта есть в отчетах Нацбанка и министерств, а не в росте доходов населения, потому что считать нужно по-другому.

«Даже в учебниках макроэкономики написано, что ВВП считается только для рыночной экономики. В Беларуси не рыночная экономика», – расставляет точки над «i» экономист Леонид Злотников.

Чтобы жить в благополучии, Беларусь должна изменить весь подход к экономике. Если государство будет только следить за законностью и защищать общий рынок, а не управлять им вручную, вырастут доходы и предприятий, и работников. Однако это противоречит сегодняшней идеологии властей.

Обещанные $ 500 так и остались недосягаемыми

Реальные доходы на душу белоруса за прошлый год дошли только до середины обещанного. В октябре министр экономики Владимир Зиновский объяснял, что дать обещанную тысячную зарплату к концу этого года удастся, но не для всех. А даже если и выйдет, то эту тысячу быстро съест инфляция.

«Правительство в первом полугодии сдерживало рост потребительских цен. За это время цены на услуги строителей, на товары промышленного производства: станки, машины и так далее, на услуги связи и перевозчиков выросли на 12-13%, а цены потребительские выросли на 3%. Значит, их сдержали искусственно», – подытожил Леонид Злотников.

Однако премьер-министр Андрей Кобяков считает, что доходы бюджета в этом году превысят расходы на целый миллиард… рублей. А с 1-го декабря правительство повысит тарифные ставки некоторым категориям бюджетников.