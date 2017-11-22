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Трамп: Я крепко поговорил с Путиным

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  • 22.11.2017, 8:09
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Президент США рассказал, какие темы поднял в телефонных переговорах с правителем РФ.

Президент США Дональд Трамп позитивно оценил телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, которые состоялись 21 ноября. Об этом глава Белого дома заявил во время брифинга в Вашингтоне, который транслировал телеканал Fox News.

"У нас с президентом Путиным был отличный разговор. Мы очень крепко обсудили Сирию, Северную Корею и Украину", – сказал он.

По его словам, беседа продлилась почти полтора часа.

Белый дом в своем пресс-релизе сообщил, что лидеры говорили о необходимости "обеспечить стабильность единой Сирии", реализации "прочного мира в Украине" и "продолжении международного давления на Северную Корею".

Также Трамп и Путин согласились изучить пути дальнейшего сотрудничества в борьбе с ИГИЛ, "Аль-Каидой", движением "Талибан" и другими террористическими организациями.

Кремль отмечал, что "с обеих сторон было выражено удовлетворение состоявшимся разговором, который носил деловой и содержательный характер".


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