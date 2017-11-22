Трамп: Я крепко поговорил с Путиным

Трамп: Я крепко поговорил с Путиным2
- 22.11.2017, 8:09
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Президент США рассказал, какие темы поднял в телефонных переговорах с правителем РФ.
Президент США Дональд Трамп позитивно оценил телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, которые состоялись 21 ноября. Об этом глава Белого дома заявил во время брифинга в Вашингтоне, который транслировал телеканал Fox News.
"У нас с президентом Путиным был отличный разговор. Мы очень крепко обсудили Сирию, Северную Корею и Украину", – сказал он.
По его словам, беседа продлилась почти полтора часа.
Белый дом в своем пресс-релизе сообщил, что лидеры говорили о необходимости "обеспечить стабильность единой Сирии", реализации "прочного мира в Украине" и "продолжении международного давления на Северную Корею".
Также Трамп и Путин согласились изучить пути дальнейшего сотрудничества в борьбе с ИГИЛ, "Аль-Каидой", движением "Талибан" и другими террористическими организациями.
Кремль отмечал, что "с обеих сторон было выражено удовлетворение состоявшимся разговором, который носил деловой и содержательный характер".
WATCH: @POTUS answers questions about AL Senate race, high-profile sexual misconduct allegations, & call with Putin. https://t.co/d9omspNGJB pic.twitter.com/Xqcoi33FqR— Fox News (@FoxNews) 21 ноября 2017 г.