Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» обыграли чемпионок Литвы в Балтийской лиге 22.11.2017, 8:31

Фото: bc-tsmoki.by

Минчанки одержали победу с разницей в 24 очка.

21 ноября женская команда «Цмокі-Мінск» в первом из двух домашних матчей Балтийской лиги не оставила шансов чемпионкам Литвы «Судуве». Минчанки одержали победу с разницей в 24 очка, сообщает tut.by.

«Цмокі-Мінск» — «Судува» — 89:65 (21:13, 17:20, 24:13, 27:19).

«Цмокі-Мінск»: Гаспер (19 + 7 подборов), Муравская (10), Териот (9 + 9 передач), Сущик (5), Рыбалко (5); Малашко (17), Степанова (10), Лаппо (8), Вабищевич (4), Ярмолич (2), Болдуева (0).

Лучшим игроком в составе хозяек была названа Ксения Малашко — молодая нападающая провела на площадке чуть более 20 минут, набрала 17 очков и совершила 4 подбора при 2 блок-шотах.

Андрей Вавлев (главный тренер «Цмокі-Мінск») прокомментировал победу:

— Несмотря на крупный счет, нельзя сказать, что нам было легко. Но мы угадали с зонной защитой и попали свои мячи в нападении. Посмотрите, мы атаковали с 50% результативности, а они много промазали. Ведь «Судува» — это подвижная, злая команда, в которой почти все игроки с броском. Если они начнут попадать, нам будет тяжело, приводит слова наставника пресс-служба минского клуба.

Высказался и Тадас Станкевичюс (главный тренер «Судувы»):

— Сегодня нам не хватало концентрации внимания, особенно в первой и третьей четвертях. Мы начали игру с 0:11 — это же ужасно! К тому же мы не справились с «большими», особенно с Гаспер. Она делала под щитом все, что хотела: подбирала, забрасывала, заставляла фолить на себе. Успеем ли мы изменить что-то до второго матча? Мы будем стараться, думаю, шансы обеих команд на победу равны, — сказал Станкевичюс.

22 ноября в 16.00 в столичном спорткомплексе по адресу: Уральская, 3а команды проведут второй матч.

Сейчас в активе минчанок появилась 1-я победа в 3 поединках, «Судува» после 2 побед со старта Балтийской лиги потерпела 1-е поражение.