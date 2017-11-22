Операция «Ы» провалилась 18 Владимир Халип

22.11.2017, 8:39

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Последний диктатор Европе не нужен.

Долгожданная победа уже стояла на пороге. Ему казалось, наступает час реванша. Пригласили в Брюссель. Официально. На саммит «Восточного партнерства». Это не просто поездка на какое-то совещание. В нынешних условиях – событие. Это означало бы, что все прежние санкции, все запреты на въезд, все прочие унижения – по боку. Он получает полное отпущение грехов. И въедет в Европу на белом коне.

Гремели вовсю режимные барабаны. Звучали фанфары. Соратники выражали безграничную преданность и обычное рвение. Это же надо, какой прорыв! Путь на Запад снова открыт. И вслед за вождем устремятся туда и те, кто вокруг. Поодиночке и бодрыми группами. А оттуда хлынут в страну инвестиции и зашуршат осторожно долгожданные откаты. Что говорить – жизнь удалась.

И вдруг – этот черный вторник. Когда все было готово к отъезду, будто обухом по голове: правителя в Брюсселе никто не ждет. Как же так?.. Не приснилось же ему это приглашение! И сигналы были вполне определенные. Минск посетил Зигмар Габриэль, вице-канцлер и министр иностранных дел Германии. В прежние годы, когда правитель оказался в опале, кто бы там позволил себе такой визит. А тут официальная встреча состоялась. И, принимая высокого гостя, он даже поделился простодушно своей диктаторской радостью: «Очень надеюсь и уверен, что мы открываем новую страницу в наших отношениях, направленную в лучшую сторону».

Коряво, конечно, но искренне. А как же иначе – вот сидит перед ним известный европейский политик. И они оба уже не просто собеседники, а почти партнеры. Общее дело, общие заботы о безопасности континента. Несколько подобных встреч, и правитель на равных с теми, кто еще недавно обкладывал его санкциями, будет решать насущные проблемы Европы.

Однако вице-канцлер почему-то ответного энтузиазма не проявил. И на пылкий спич о новой странице, почему-то направленной куда-то в сторону, откликнулся сдержанной репликой об «осторожном сближении» двух стран. Да какая тут осторожность! И откуда это холодное отчуждение и более чем нейтральные формулировки. Никаких обещаний. Никаких надежд. И ни слова о главном!

Так что же случилось? Старательно, не жалея сил, трудились в европейских структурах лоббисты, выбивая для диктатора индульгенцию. Да, ошибался. Горяч иногда не в меру. Но европейским ценностям, несмотря на все грехи, не чужд. И если ему слегка помочь, поддержать материально, интегрировать в общеевропейские проекты, из него может со временем получиться вполне сносный политик. А главное – он же миротворец по сути. Где проходила встреча в формате нормандской четверки и подписывалось соглашение о прекращении огня на востоке Украины? В Минске! Так почему же не пойти ему навстречу?

Вполне возможно, что в таких неприметных беседах и формировалась легенда о новом, умеренно демократическом имидже заскорузлого диктатора. И это почти сработало. Но не до конца. Фокус не удался.

На первый взгляд, вроде бы сущий пустяк. Велика беда – куда-то не пригласили! Только не куда-то, а в общество тех, кто обладает большей или меньшей, но легитимной властью. А тут – не тот антураж. Конечно, будет много крика о том, что это он сам не поехал, потому что с уборкой льна проблемы, а без него в этом деле никак. И непременно будут отчаянные попытки реванша. Судя по всему, с тем же результатом. Похоже, диктаторы окончательно вышли из моды.

Когда-то ему казалось, что управлять страной – это просто. Стоит только проявить больше наглости, цинизма, свирепости и можно спокойно сидеть в своем кресле до последнего дня. Лгать. Изворачиваться. Разделить граждан на своих и чужих. Завести досье на всех несогласных. Рассовывать их по тюрьмам, душить непомерными штрафами, изгонять из страны без права на возвращение. И кричать на всех перекрестках, что демократии у нас больше, чем во всей Европе. Кто-то рано или поздно поверит.

Но странное дело, оказалось вдруг, что все эти дикости не забыты. И количество, действительно, переходит в качество. В то самое, которое определяет суть режима и его неугомонного вдохновителя.

Когда наметился этот дерзкий визит в Брюссель, лидеры оппозиции обратились к видным европейским политикам и напомнили, кому придется им пожимать руку, если этот прорыв состоится. И оказалось вдруг, что его подвиги не забыты. Известны и не канули в небытие имена белорусских политиков, будто на фронте, пропавших без вести. И способы фальсификации выборов зафиксированы документально. А уж о бесконечной карусели с политзаключенными в застенкам режима и говорить не приходится. Желающих беседовать с ним не нашлось. Добрососедские рукопожатия не просматриваются даже в перспективе. И появление его на саммите было бы до крайности неуместным.

История, в сущности, грустная. Операция «Ы» провалилась. Все усилия оказались напрасны. Триумфальный взлет не состоялся. Надежды на решительную перемену статуса не оправдались. Правитель так и остался посредственным политиком колхозного призыва. А проще – лузером. С соответствующими перспективами. Финал вполне предсказуемый.

И только в одном наметились некоторые перемены. Когда-то его называли последним диктатором Европы. После всех передряг он уже просто последний. На той дороге, по которой уходит в неизвестность упрямый товарищ Мугабе.

Владимир Халип, специально для Charter97.org