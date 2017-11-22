Польские стрелки собирают деньги для белоруса из Гдыни
- 22.11.2017, 8:43
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Поляки встали на сторону белорусского коллеги.
Сообщество гданьских стрелков утверждает, что белорус применил оружие легально – и хочет помочь коллеге, который потерял работу после происшествия, сообщает «Белсат».
Белорус Степан Свидерский живет в Польше более 10 лет. Половину этого времени он работал в гдыньском офисе международной корпорации Thomson Reuters.
Вечером 14 ноября мужчина пришел на работу после занятий в тире. Он имел при себе длинноствольное оружие, а также пистолет «Glock» (с разрешением на его ношение).
Один из присутствующих в офисе по неизвестной причине пытался вырвать пистолет у белоруса, после чего прозвучали два выстрела. В результате никто не пострадал.
В связи с этим полиция задержала Свидерского. Позже его дело передали в прокуратуру, которая возбудила следственные действия.
Прокурор обвинял Свидерского в попытке убийства и просил суд арестовать белоруса на три месяца. Суд, однако, не удовлетворил эту просьбу и выпустил Степана.
Стрелки спортивного клуба «Ardea» утверждают, что хотя стрелял Свидерский – это он пострадавший: сначала его атаковали и забрали легальное оружие, а потом лишили доброго имени.
«К сожалению, он стал жертвой рокового стечения событий», – пишет сайт «Ardea».
«После попытки сохранить оружие и защитить себя от физического нападения, его обвинили в попытке убийства. Мы все знаем, что это абсолютная чушь. Суд не оставил сухого места на требовании прокуратуры, отказываясь арестовать Степана и выпуская его на свободу», – говорится в заявлении.
Клуб организовал через интернет сбор денег для Степана – для оплаты адвоката и просто на жизнь.
«На пути к справедливости будут нужны средства на юридическую помощь и на повседневную жизнь – до нас дошли слухи, что Степа потерял работу, – пишут стрелки. – Покажем единство, силу и поможем нашему коллеге, жизнь которого разрушена только потому, что он выполнял свой долг противодействовать попытке другого человека завладеть оружием».
Таким образом, Степан Свидерский стал частью польского спора об оружии – тех, кто выступает за запрет и тех, кто за разрешение.
«То, что случилось со Степаном, могло случиться с каждым из нас, – пишет клуб. – Мы ежедневно ходим с оружием, кто-то может попробовать его забрать – а мы имеем обязанность этого не допустить».
Дело Степан Свидерского широко освещали белорусские медиа. Белорусское телевидение представило его как опасного вооруженного оппозиционера.
В 2006-м Свидерский выехал из Беларуси по программе Калиновского.