Минчанин: Отдали за паркинг по $12 тысяч, а теперь плаваем в темноте 22.11.2017, 8:48

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Новый жилой комплекс на проспекте Дзержинского оказался с «сюрпризами».

Строительство квартала многоэтажных домов между МКАД и улицей Яна Чечота началось еще в 2008 году. Тогда комплекс назывался «Дружный», а застройщиком выступала компания «Синтез-Белнеп Строй». В 2013 году участок под застройку выкупила группа компаний «Тапас». Спустя несколько лет минчанин Дмитрий решил приобрести квартиру в одном из домов громадного комплекса, а вместе с ней — и место в паркинге. С его слов, проблемы с последним начались практически сразу, пишет onliner.by.

— «Тапас» продавал парковочные места недешево — по $9—12 тысяч, но несмотря на это, потратиться решили многие. Все началось с того, что в течение лета парковку подтапливало, воды стояло по колено. Все наши жалобы оставались незамеченными: вода высыхала — и все тут же об этом забывали! — рассказывает Дмитрий.

— Но действительно интересная история началась месяц назад, когда в паркинге пропал свет, а въездные роллеты почему-то открыли. Председатель сказал, что они переоформляют какие-то документы и вскоре все будет в норме.

— С тех пор прошел месяц. Света до сих пор нет, паркинг открыт, четкого ответа о сроках мы получить не можем. Сегодня я зашел на паркинг, а там с потолка льется вода, пол залит, стоит ужасная сырость: все в лучших традициях средневековья, только сталактитов не хватает. Скоро похолодает, и под нашим домом будем стоять лед, но проблему, видимо, снова решать на торопятся.

«Когда идут дожди, весь Минск топит!»

Свое видение происходящего озвучил и председатель товарищества собственников Александр Дражнюк.

— Проблемы с электроснабжением были связаны с временным непониманием между организацией «Энергосбыт», компанией «Тапас» и товариществом собственников. Подробностей рассказывать не буду. Перезаключение договора заняло некоторое время, но сегодня разногласия улажены, так что проблема вскоре решится, — заверил собеседник. — Что же касается затопления, то у нас вчера была чрезвычайная ситуация на объекте — разорвало трубу с горячей водой. Вот паркинг и затопило. Обычное дело, ничего страшного в этом нет. В течение трех часов были выполнены ремонтные работы, воду откачали, и теперь все в порядке.

— Но жители комплекса утверждают, что паркинг топит каждый раз, когда идут дожди...

— Когда идут дожди, весь город топит! На Немиге в такие дни воды метра полтора, а у нас всего восемь сантиметров. Ну и кого тогда топит?

«Проблема с доступом в паркинг будет решена в ближайшие 1—2 недели»

В курсе проблем и в компании-застройщике. Представитель «Тапаса» Сергей Смирнов убежден, что конфликт с жильцами вот-вот будет исчерпан.

— Поскольку подземный гараж-стоянка входит в состав жилого дома, его обслуживанием должна заниматься организация, отвечающая за обслуживание непосредственно самого дома, это стандартная практика. Однако товарищество собственников не осуществило своевременный допуск электроустановок гаража в эксплуатацию, в связи с чем и возникли вышеописанные проблемы.

Чтобы в сложившейся ситуации не пострадали интересы жителей комплекса, в данный момент мы переоформляем гараж-стоянку и установленные в нем электроустановки на себя, после чего получим возможность влиять на ситуацию напрямую. Таким образом, проблема с доступом жителей в паркинг будет решена в ближайшие 1—2 недели, сразу же после оформления всех необходимых документов. Все вопросы с товариществом собственников будут решаться уже после этого, — прокомментировал ситуацию специалист по связям с общественностью группы компаний «Тапас» Сергей Смирнов.