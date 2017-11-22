NASA: В Солнечную систему прилетел первый астероид из другой галактики 3 22.11.2017, 8:55

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Зародившийся в недрах древних планет 400-метровый астероид имеет форму красноватой сигары.

Обнаруженный астрономами астероид Оумуамуа не принадлежит к какой-либо звездной системе, свободно блуждает между звезд и скоро покинет Солнечную систему, сообщили ученые NASA.

Ученые впервые в истории зафиксировали прилет в Солнечную систему из межзвездного пространства астероида из другой галактики, сообщает сайт NASA.

Астероиду дали имя Оумуамуа, что в переводе с гавайского означает "посланник издалека, прибывший первым". Он представляет собой скалистый, сигарообразный объект с красноватым оттенком. Его длина составляет до 400 метров. Оумуамуа имеет вытянутую форму с соотношением сторон 1:10, отсутствующую среди планет, спутников, астероидов и комет Солнечной системы. На его поверхности нет пыли.

Предположительно, астероид представляет собой гигантский металлический стержень или железный поликристалл, зародившийся в недрах древних планет.

Ученые ожидают, что пришелец может дать им новые подсказки о том, как образовались другие солнечные системы. Астрономы предполагают, что необычный астероид сотни миллионов лет летал по Млечному Пути, не привязанный к какой-либо звездной системе, пока случайно не попал в нашу звездную систему.

"На протяжении десятилетий мы теоретизировали, что такие межзвездные объекты существуют, и теперь – впервые – у нас есть прямые доказательства того, что они существуют", – заявил Томас Зурбухен, заместитель администратора Научного представительства NASA в Вашингтоне. По мнению ученого, это открытие является историческим.

После обнаружения Оумуамуа для наблюдения за ним задействованы телескопы по всему миру. Группа астрономов во главе с Кареном Мичем из Института астрономии на Гавайях обнаружила, что астероид вращается вокруг своей оси каждые 7,3 часа и имеет сложную форму. Предположительно, его поверхность покраснела из-за облучения космическими лучами в течение сотен миллионов лет.

Скорость астероида очень высока и вскоре он покинет Солнечную систему. По состоянию на 20 ноября Оумуамуа двигался со скоростью (38,3 км в секунду) относительно Солнца в 200 млн км от Земли. Объект проходил по орбите Марса около 1 ноября и пропустил орбиту Юпитера в мае 2018 года. Он выйдет за орбиту Сатурна в январе 2019 года, после чего отправится в созвездие Пегаса.

Объект был обнаружен 19 октября телескопом Pan-STARRS1 Университета Гавайских островов, который финансируется программой NASA по наблюдению за Землей.

Сотрудник NASA Линдли Джонсон подчеркнул, что ученым повезло, что телескоп "смотрел в нужное место в нужное время".

По предварительным расчетам, Оумуамуа прилетел со стороны звезды Вега в северном созвездии Лиры. Однако при его скорости в 26,4 км в секунду Вега, вероятно, не была поблизости, когда астероид пролетал там около 300 тыс. лет назад.

Изначально Оумуамуа классифицировали как комету, однако позже ученые реклассифицировали его как межзвездный астероид.

Астрономы считают, что подобные астероиды проходят через Солнечную систему примерно раз в год, но они более мелкие и трудно различимые, поэтому ранее не фиксировались учеными.