Мингорисполком обманул матерей 22.11.2017, 9:09

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Любое народное движение по борьбе за справедливость опасно для властей.

Вчера в Минске активистки и члены инициативной группы по созданию «Движения матерей 328» провели пресс-конференцию, на которой озвучили полученный ими из Мингорисполкома ответ об отказе им в праве провести в парке в районе площади Бангалор митинг, пишет сайт bydc.info.

На акции планировалось привлечь внимание к катастрофической ситуации, которая сложилась в Беларуси с подачи самого Лукашенко в борьбе с наркоманией (декрет № 6 от 28 декабря 2014 г. «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков»).

Задуманное изначально как системная борьба с крупными наркодилерами на деле вылилось в погоню за высокими показателями, очковтирательство и тысячи дел, состряпанных по принципу: «в неизвестном месте у неизвестного лица приобрел неизвестное вещество…».

Причем на основании подобных «доказательств» молодым людям – чаще обычным потребителям и наркозависимым, в лучшем случае, рядовым закладчикам – дают огромные срока – от 8 до 20 лет. При этом проводится большая работа по «созданию» целых преступных групп количеством в несколько десятков участников.

На пресс конференции руководителем инициативной группы «Движение матерей 328» Ларисой Жигарь был зачитан полученный ответ, а также приведена статистика по собранным движением данным о количестве осужденных по статье 328. Формальной причиной отказа в проведении заявленного на 20 ноября мероприятия численностью в 500 человек послужило то, что якобы именно в этот день и в это время в этом же месте должно пройти какое-то другое мероприятие.

Однако, как ни ждали представительницы матерей начала этого загадочного мероприятия на площади Бангалор, оно так и не началось. Очевидно, что чиновники Мингорисполкома использовали эту формулировку, чтоб не разрешить матерям провести их митинг, а фактически обманули их. Кроме этого, движению матерей по-прежнему, несмотря на все попытки, не удается официально зарегистрироваться.

Таким образом, власти не только сами толкают матерей на проведение несанкционированного мероприятия, но и в очередной раз показывают, что получить официальное разрешение на акцию или регистрацию в Беларуси могут только те общественные объединения, которые организованы или контролируются спецслужбами.

А реальное народное движение – каким является «Движение матерей 328» опасно для существующей власти, так как представляет из себя реальную неконтролируемую силу (в Беларуси по «народной» статье 328 осуждены тысячи людей), движимую не приказами и указаниями, а реальной заботой о будущем своих детей, близких и друзей.

В ближайшее время матери обжалуют полученные ими отказы.