Лукашенко – Украина: Политика лицемерия 2 22.11.2017, 9:59

4,604

Фото: pravda.com

Украинскому правительству пора сделать серьезные выводы.

Беларусь с момента начала войны на Донбассе всячески подчеркивает, что поддерживает Украину и никогда не пойдет на недружественные шаги по отношению к Киеву. Но после задержания и ареста нескольких граждан Украины Киев обвинил белорусские власти в лицемерии.

Издание gordonua.com напоминает, как развиваются отношения между Беларусью и Украиной после Революции достоинства, и рассказывает, что известно об украинцах, задержанных за последние три месяца в соседнем государстве.

Отношения с Беларусью после Майдана

Правитель Беларуси Александр Лукашенко после Революции достоинства приезжал в Украину дважды. Он неоднократно заявлял, что Украина – дружественная Минску страна.

"Я хочу обычной человеческой безопасности, к которой стремятся все государства. Никакой атаки вы от нас не ждите – ни в Германии, ни в Польше, ни в странах Балтии, а тем более – в родной Украине", – отмечал он накануне российско-белорусских военных учений "Запад-2017".

"Украинцы должны знать, что у них есть близкие и родные люди, которые живут немного севернее. И если вам тяжело, чем сможем, мы всегда поможем. […] Вы на нас можете рассчитывать. Мы будем делать все возможное ради мира и стабильности в родной для нас Украине", – заявлял Лукашенко на совместном брифинге с украинским президентом Петром Порошенко в Киеве в июле этого года.

Лукашенко в последний раз приезжал в Украину в июле 2017 года. Фото: president.gov.ua

В ноябре 2016-го министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей утверждал, что с начала боевых действий на Донбассе в страну въехали 160 тысяч украинцев. "Мы вынуждены были в свое время принимать экстренные решения, которые должны были привести к тому, чтобы эти люди не чувствовали себя как оказавшиеся в какой-то беде. Указом президента были предоставлены специальные преференции для этих лиц, связанные с получением работы, жилья, с доступом к образованию… Фактически мы создали для них такие же права, как и для белорусов", – говорил он в интервью "Радио ООН". При этом белорусская газета "Наша ніва" писала, что официально статус беженца в 2014–2015 годах получил лишь один гражданин Украины.

Беларусь также предоставила площадку для переговоров об урегулировании конфликта на Донбассе в рамках трехсторонней контактной группы. Там же, в Минске, в 2014–2015 годах были подписаны Протокол и Меморандум (так называемые Минские соглашения), которые регламентируют мирное урегулирование на востоке Украины.

Беларусь считает территории, оккупированные боевиками "Л/ДНР", "непризнанными территориальными образованиями". При этом бывший участник террористической организации "ЛНР", житель Бобруйска Сергей Бондарь утверждал, что белорусские силовики лояльно относятся к гражданам страны, которые воюют на стороне террористов на Донбассе (первый приговор гражданину Беларуси, который воевал на стороне боевиков, вынесли в сентябре 2017 года). Также Минск официально не признавал Крым российским (например, в 2016 году в Могилеве изъяли из продажи глобусы, на которых украинский полуостров был обозначен как российская территория), однако поддерживать в ООН резолюции по ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым Беларусь уже дважды отказалась.

"Минск претендует на некоторые миротворческие лавры, настаивая, что создает нейтральную площадку для переговоров по Донбассу. Я как украинский политик и как участник переговоров в минских группах расцениваю вчерашнее голосование белорусской делегации в Третьем комитете ООН по резолюции по Крыму как идущее вразрез с громкими заявлениями о нейтральности. Это второй нож в спину Украине. После подобного прошлогоднего голосования", – отмечала 15 ноября первый вице-спикер Верховной Рады Украины, член гуманитарной подгруппы контактной группы Ирина Геращенко после голосования в Третьем комитете ООН.

Несмотря на участие в минских переговорах, ей в 2017 году запрещали въезд в Беларусь: у Минска общий "черный список" с Россией, и Геращенко не пускали в Беларусь из-за того, что ей запрещен въезд в РФ. По этой же причине в страну не пускали журналистку "Украинской правды" Оксану Коваленко, задерживали известного писателя Сергея Жадана и журналиста "Общественного ТВ Донбасса" Виталия Сизова.

За последние три месяца в Беларуси задержали троих украинцев: одного из них – Павла Гриба – обвинили в терроризме, второго – Павла Шаройко – в шпионаже. После похищения Гриба в Беларуси министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинцев "хорошо подумать", прежде чем ехать туда.

Павел Гриб

Павел Гриб на заседании суда по продлению ареста. Краснодар, 18 октября. По информации украинских врачей, юноша страдает портальной гипертензией. Фото: Нил Ракша / Предоставлено адвокатом Гриба изданию Glavcom.ua

19-летний украинец, студент Киево-Могилянской академии Павел Гриб пропал в Беларуси, куда поехал на встречу со знакомой по переписке, в конце августа. Отец пропавшего юноши – офицер запаса Вооруженных сил Украины Игорь Гриб – заявлял, что его сына похитили сотрудники ФСБ России. Спустя почти две недели эта информация подтвердилась: управление ФСБ по Краснодарскому краю 7 сентября уведомило Генеральное консульство в Ростове-на-Дону, что Павел Гриб содержится в краснодарском СИЗО по обвинению в терроризме.

По версии российских спецслужб, Гриб "придерживался радикальных националистических взглядов", был сторонником УНА-УНСО. Его обвинили в подготовке теракта в сочинской школе №26. 7 ноября российский суд продлил срок ареста для украинца до 4 января 2018 года. При этом отец украинца подчеркивал, что у Павла плохое здоровье и его содержание в СИЗО без должного ухода "может привести к фатальным последствиям". По информации украинских медиков, у Гриба – портальная гипертензия (сердечное заболевание), накануне поездки в Беларусь лечащий врач направил юношу на обследование в Институт хирургии и трансплантологии имени Шалимова. Врачи из Украины уже несколько раз пытались попасть к задержанному, но их не пускают.

По состоянию на начало ноября белорусский МИД так и не объяснил украинскому внешнеполитическому ведомству, при каких обстоятельствах Павел Гриб был задержан в Беларуси.

Павел Шаройко

Корреспондента "Українського радіо" Павла Шаройко задержали в Минске в конце октября 2017 года, но известно об этом стало только в середине ноября. Комитет госбезопасности Беларуси обвинил украинского журналиста в шпионаже.

"25 октября 2017 года сотрудниками КГБ при проведении агентурной акции с поличным был задержан кадровый сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Павел Шаройко", – сообщил на брифинге 20 ноября официальный представитель белорусской спецслужбы Дмитрий Побяржин.

Шаройко был пресс-секретарем Главного управления разведки Минобороны Украины до 2009 года, с 2015-го был корреспондентом "Українського радіо". Фото: 1tv.com.ua

нной службы по состоянию здоровья. После увольнения Шаройко работал по ранее полученной специальности – журналистом украинских СМИ, в том числе корреспондентом на территории Беларуси", – заявили в украинской разведке.

Сотрудничество Павла Шаройко со спецслужбами опровергла также Национальная общественная телерадиокомпания Украины, в состав которой входит "Українське радіо". "НОТУ не имеет со спецслужбами отношений, которые выходят за границы официальных, и не сотрудничает ни с одной из них – задания общественного вещателя состоят в другом", – подчеркивается в заявлении.

Кроме Шаройко, Беларусь обвинила в шпионаже советника посольства Украины в Минске Игоря Скворцова. В КГБ его назвали "сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, который координировал разведывательную деятельность Шаройко". Украинского дипломата объявили персоной нон грата и предписали покинуть Беларусь. В ответ Украина, "руководствуясь принципом взаимности", выслала из страны белорусского дипломата того же ранга.

Александр Скиба

Скиба – директор украинского "Завода утяжелителей", расположенного в Константиновке Донецкой области. На официальном сайте завода говорится, что предприятие производит сыпучие, тонкомолотые материалы, которые применяются в металлургической, литейной, нефтегазовой и строительной отраслях. О задержании Александра Скибы 20 ноября сообщило издание LB.ua. По имеющейся информации, директор завода прилетел в Беларусь 15 ноября на переговоры с менеджментом Минского тракторного завода. На следующий день его задержали сотрудники КГБ.

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил, что официальной информации от белорусских властей по поводу задержания Скибы пока не поступало. По собственным данным дипломата, директора "Завода утяжелителей" обвиняют в даче взятки.

"Спецоперация спецслужб России"

Белорусский оппозиционер, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Дмитрий Бондаренко считает, что к недавним задержаниям украинцев в Беларуси может быть причастна Москва.

"Я расцениваю происходящее как попытку проверить свои силы не только белорусским режимом, но и Россией. Нельзя говорить, что Москва хочет поссорить Украину и Беларусь. Лукашенко и так – часть военно-политической системы РФ. Поэтому и отношение к нему должно быть соответствующее. А Россия будет смотреть на реакцию Украины. По сути, Москва начинает активно действовать руками Минска", – заявил он в комментарии "ГОРДОНу".