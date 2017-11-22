Лукашенко – Украина: Политика лицемерия

Лукашенко – Украина: Политика лицемерия2
- 22.11.2017, 9:59
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Украинскому правительству пора сделать серьезные выводы.
Беларусь с момента начала войны на Донбассе всячески подчеркивает, что поддерживает Украину и никогда не пойдет на недружественные шаги по отношению к Киеву. Но после задержания и ареста нескольких граждан Украины Киев обвинил белорусские власти в лицемерии.
Издание gordonua.com напоминает, как развиваются отношения между Беларусью и Украиной после Революции достоинства, и рассказывает, что известно об украинцах, задержанных за последние три месяца в соседнем государстве.
Отношения с Беларусью после Майдана
Правитель Беларуси Александр Лукашенко после Революции достоинства приезжал в Украину дважды. Он неоднократно заявлял, что Украина – дружественная Минску страна.
"Я хочу обычной человеческой безопасности, к которой стремятся все государства. Никакой атаки вы от нас не ждите – ни в Германии, ни в Польше, ни в странах Балтии, а тем более – в родной Украине", – отмечал он накануне российско-белорусских военных учений "Запад-2017".
"Украинцы должны знать, что у них есть близкие и родные люди, которые живут немного севернее. И если вам тяжело, чем сможем, мы всегда поможем. […] Вы на нас можете рассчитывать. Мы будем делать все возможное ради мира и стабильности в родной для нас Украине", – заявлял Лукашенко на совместном брифинге с украинским президентом Петром Порошенко в Киеве в июле этого года.
В ноябре 2016-го министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей утверждал, что с начала боевых действий на Донбассе в страну въехали 160 тысяч украинцев. "Мы вынуждены были в свое время принимать экстренные решения, которые должны были привести к тому, чтобы эти люди не чувствовали себя как оказавшиеся в какой-то беде. Указом президента были предоставлены специальные преференции для этих лиц, связанные с получением работы, жилья, с доступом к образованию… Фактически мы создали для них такие же права, как и для белорусов", – говорил он в интервью "Радио ООН". При этом белорусская газета "Наша ніва" писала, что официально статус беженца в 2014–2015 годах получил лишь один гражданин Украины.
Беларусь также предоставила площадку для переговоров об урегулировании конфликта на Донбассе в рамках трехсторонней контактной группы. Там же, в Минске, в 2014–2015 годах были подписаны Протокол и Меморандум (так называемые Минские соглашения), которые регламентируют мирное урегулирование на востоке Украины.
Беларусь считает территории, оккупированные боевиками "Л/ДНР", "непризнанными территориальными образованиями". При этом бывший участник террористической организации "ЛНР", житель Бобруйска Сергей Бондарь утверждал, что белорусские силовики лояльно относятся к гражданам страны, которые воюют на стороне террористов на Донбассе (первый приговор гражданину Беларуси, который воевал на стороне боевиков, вынесли в сентябре 2017 года). Также Минск официально не признавал Крым российским (например, в 2016 году в Могилеве изъяли из продажи глобусы, на которых украинский полуостров был обозначен как российская территория), однако поддерживать в ООН резолюции по ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым Беларусь уже дважды отказалась.
"Минск претендует на некоторые миротворческие лавры, настаивая, что создает нейтральную площадку для переговоров по Донбассу. Я как украинский политик и как участник переговоров в минских группах расцениваю вчерашнее голосование белорусской делегации в Третьем комитете ООН по резолюции по Крыму как идущее вразрез с громкими заявлениями о нейтральности. Это второй нож в спину Украине. После подобного прошлогоднего голосования", – отмечала 15 ноября первый вице-спикер Верховной Рады Украины, член гуманитарной подгруппы контактной группы Ирина Геращенко после голосования в Третьем комитете ООН.
Несмотря на участие в минских переговорах, ей в 2017 году запрещали въезд в Беларусь: у Минска общий "черный список" с Россией, и Геращенко не пускали в Беларусь из-за того, что ей запрещен въезд в РФ. По этой же причине в страну не пускали журналистку "Украинской правды" Оксану Коваленко, задерживали известного писателя Сергея Жадана и журналиста "Общественного ТВ Донбасса" Виталия Сизова.
За последние три месяца в Беларуси задержали троих украинцев: одного из них – Павла Гриба – обвинили в терроризме, второго – Павла Шаройко – в шпионаже. После похищения Гриба в Беларуси министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинцев "хорошо подумать", прежде чем ехать туда.
Павел Гриб
19-летний украинец, студент Киево-Могилянской академии Павел Гриб пропал в Беларуси, куда поехал на встречу со знакомой по переписке, в конце августа. Отец пропавшего юноши – офицер запаса Вооруженных сил Украины Игорь Гриб – заявлял, что его сына похитили сотрудники ФСБ России. Спустя почти две недели эта информация подтвердилась: управление ФСБ по Краснодарскому краю 7 сентября уведомило Генеральное консульство в Ростове-на-Дону, что Павел Гриб содержится в краснодарском СИЗО по обвинению в терроризме.
По версии российских спецслужб, Гриб "придерживался радикальных националистических взглядов", был сторонником УНА-УНСО. Его обвинили в подготовке теракта в сочинской школе №26. 7 ноября российский суд продлил срок ареста для украинца до 4 января 2018 года. При этом отец украинца подчеркивал, что у Павла плохое здоровье и его содержание в СИЗО без должного ухода "может привести к фатальным последствиям". По информации украинских медиков, у Гриба – портальная гипертензия (сердечное заболевание), накануне поездки в Беларусь лечащий врач направил юношу на обследование в Институт хирургии и трансплантологии имени Шалимова. Врачи из Украины уже несколько раз пытались попасть к задержанному, но их не пускают.
По состоянию на начало ноября белорусский МИД так и не объяснил украинскому внешнеполитическому ведомству, при каких обстоятельствах Павел Гриб был задержан в Беларуси.
Павел Шаройко
Корреспондента "Українського радіо" Павла Шаройко задержали в Минске в конце октября 2017 года, но известно об этом стало только в середине ноября. Комитет госбезопасности Беларуси обвинил украинского журналиста в шпионаже.
"25 октября 2017 года сотрудниками КГБ при проведении агентурной акции с поличным был задержан кадровый сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Павел Шаройко", – сообщил на брифинге 20 ноября официальный представитель белорусской спецслужбы Дмитрий Побяржин.
нной службы по состоянию здоровья. После увольнения Шаройко работал по ранее полученной специальности – журналистом украинских СМИ, в том числе корреспондентом на территории Беларуси", – заявили в украинской разведке.
Сотрудничество Павла Шаройко со спецслужбами опровергла также Национальная общественная телерадиокомпания Украины, в состав которой входит "Українське радіо". "НОТУ не имеет со спецслужбами отношений, которые выходят за границы официальных, и не сотрудничает ни с одной из них – задания общественного вещателя состоят в другом", – подчеркивается в заявлении.
Кроме Шаройко, Беларусь обвинила в шпионаже советника посольства Украины в Минске Игоря Скворцова. В КГБ его назвали "сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, который координировал разведывательную деятельность Шаройко". Украинского дипломата объявили персоной нон грата и предписали покинуть Беларусь. В ответ Украина, "руководствуясь принципом взаимности", выслала из страны белорусского дипломата того же ранга.
Александр Скиба
Скиба – директор украинского "Завода утяжелителей", расположенного в Константиновке Донецкой области. На официальном сайте завода говорится, что предприятие производит сыпучие, тонкомолотые материалы, которые применяются в металлургической, литейной, нефтегазовой и строительной отраслях. О задержании Александра Скибы 20 ноября сообщило издание LB.ua. По имеющейся информации, директор завода прилетел в Беларусь 15 ноября на переговоры с менеджментом Минского тракторного завода. На следующий день его задержали сотрудники КГБ.
Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил, что официальной информации от белорусских властей по поводу задержания Скибы пока не поступало. По собственным данным дипломата, директора "Завода утяжелителей" обвиняют в даче взятки.
"Спецоперация спецслужб России"
Белорусский оппозиционер, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Дмитрий Бондаренко считает, что к недавним задержаниям украинцев в Беларуси может быть причастна Москва.
"Я расцениваю происходящее как попытку проверить свои силы не только белорусским режимом, но и Россией. Нельзя говорить, что Москва хочет поссорить Украину и Беларусь. Лукашенко и так – часть военно-политической системы РФ. Поэтому и отношение к нему должно быть соответствующее. А Россия будет смотреть на реакцию Украины. По сути, Москва начинает активно действовать руками Минска", – заявил он в комментарии "ГОРДОНу".