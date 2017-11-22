Белорусам рассылают «письма счастья» от имени Белагропромбанка 22.11.2017, 10:12

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Семь простых правил, как обезопасить себя от мошенников.

В последнее время были обнаружены факты рассылки белорусам электронных писем от имени Белагропромбанка. Как сообщается на сайте финучреждения, послания содержали вредоносное программное обеспечение или ссылки на вредоносные страницы в Сети.

В Белагропромбанке заверяют, что не рассылают спам, а также не используют адреса почтовых ящиков клиентов для рекламных рассылок и акций, если клиент на них не подписывался.

— Банк никогда и ни при каких обстоятельствах не рассылает электронные письма, содержащие просьбы открыть вложенные файлы, перейти по ссылкам на сторонние интернет-ресурсы, ввести персональные, карточные либо иные конфиденциальные данные на сайтах в сети Интернет, — говорят в Белагропромбанке. — Подобные письма рассылаются мошенниками по адресам, находящимся в открытом доступе.

7 простых правил безопасности, которые помогут не стать жертвой мошенников:

Никогда не сообщайте ваши персональные, карточные либо иные конфиденциальные данные (например, логин и пароль от интернет-банкинга, личный номер паспорта, номер, CVV или ПИН-код от вашей банковской платежной карточки) посторонним лицам, даже если они представляются сотрудниками банка, процессингового центра или службы, проводящей социологические опросы.

Никогда не отвечайте на электронные письма, в которых запрашиваются конфиденциальные данные, не переходите по указанным в них ссылкам, не открывайте вложенные файлы. Все письма, запрашивающие конфиденциальные данные, являются мошенническими!

Установите и используйте только лицензионное антивирусное программное обеспечение и осуществляйте ежедневные обновления антивирусных баз.

Проводите регулярную установку обновлений безопасности системного и прикладного программного обеспечения, в соответствии с рекомендациями его производителей.

Для входа на интернет-ресурсы банков всегда набирайте адреса сайтов вручную, или пользуйтесь закладками браузера, которые сделали вы сами. При переходе на сайт банка с других интернет-ресурсов проверяйте достоверность ссылки.

Помните, что адрес интернет-банкинга и Клиент-банка должен начинается с «https://», а не с «http://».

Если вы получили подозрительное письмо от имени банка, свяжитесь с контакт-центром этого банка и уточните всю информацию.