Юрий Шевчук – белорусам: Главное, чтобы каждый человек был счастлив и свободен 22.11.2017, 10:16

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Репортаж о том, как в Барановичах прошел концерт ДДТ.

В Ледовом дворце 21 ноября состоялся концерт легенды русского рока – группы ДДТ.

Группа, с ее бессменным лидером Юрием Шевчуком, представила программу «История звука». Барановичи стали последним в белорусском туре группы, пишет intex-press.by.

«История звука» не оставила равнодушными барановичских поклонников русского рока. Концерт прошел в атмосфере действительно исторического события – и музыкальная составляющая, и видеоряд – все напоминало рассказ по истории, хронику от минувших дней до современности. Жители нашего города смогли и погрустить, и пуститься в задорный пляс, и порассуждать на глубокие темы. Главное, как сказал Юрий Шевчук, «чтобы каждый человек в мире был счастлив, окружен любовью и свободен».

Вопреки пессимистичным разговорам о плохой акустике Ледового дворца, звук был настроен настолько качественно, что можно было почувствовать себя на площадке, предназначенной для проведения масштабных концертов.

Барановичи – последний город в белорусском туре ДДТ. Группа возвращается в Россию и продолжит тур там.