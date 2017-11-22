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Сильное видео: Раненый солдат КНДР прорывается в Южную Корею

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  • 22.11.2017, 10:28
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Стремление человека к свободе трудно остановить.

Командование ООН в Сеуле опубликовало видеозапись побега северокорейского военнослужащего через охраняемую границу с Южной Кореей. Побег произошел 13 ноября, служащий получил шесть огнестрельных ранений, но выжил, и сейчас находится в больнице Сеула, пишет meduza.io.

Как следует из ролика продолжительностью около семи минут, перебежчик сначала ехал на джипе, а потом машина съехала на обочину вблизи границы с Южной Кореей. К этому моменту за ней бросились в погоню пограничники.

Солдат вышел из машины и побежал в сторону границы. Он сумел убежать от нескольких вооруженных пограничников, которые находились рядом с автомобилем. В него начали стрелять, момент стрельбы попал на видео.

Затем в ролике демонстрируется запись с камер ночного видения, на которой видно, как южнокорейские пограничники спасают раненого солдата из пограничной зоны.

Ранее сообщалось, что в солдата стреляли не менее сорока раз. Никаких сведений о том, почему именно он решился бежать и как планировал побег, пока не появилось.

Побеги из КНДР в Южную Корею через хорошо охраняемую границу крайне редки: в основном северные корейцы бегут из страны через Китай.


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