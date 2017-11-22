Хит интернета: песня «Новы дзень» по-белорусски 2 22.11.2017, 10:56

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Софья Лапина

Певица Софья Лапина записала кавер на песню «Новы дзень» на белорусском языке.

Музыка - Владимир Курлович, слова - Сергей Бурец.

На странице певицы в Фейсбуке сообщается, что Софья Лапина – певица, автор музыки и текстов. Софья учится в Московском Институте Современного Искусства на факультете эстрадно-джазового вокала. Ее наставником и куратором является известный белорусский певец Петр Елфимов.

Сообщается также, что Софья Лапина планирует участие в национальном отборе на Евровидение 2018 от Республики Беларусь.

Песня стремительно набирает популярность в YouTube.