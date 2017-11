Обнаружена связь между высоким IQ и успешностью в видеоиграх 2 22.11.2017, 10:47

Компьютерные игры могут приносить пользу мозгу и психике.

Новое исследование, о котором пишет Independent, выявило связь между уровнем интеллекта и успешностью в видеоиграх League of Legends и Defence of the Ancients 2 (DOTA 2). Ранее сходные закономерности были доказаны для шахмат и других традиционных игр, пишет hightech.fm.

В исследовании приняли участие тысячи человек. Испытуемые прошли интеллектуальные тесты, результаты которых сравнили с успешностью в популярных компьютерных играх. Согласно полученным данным, игроки, добившиеся лучших результатов в этих играх, получили наиболее высокие оценки в традиционных тестах интеллекта, например, IQ. Возможно, League of Legends и DOTA 2 действительно делают людей умнее. По меньшей мере, успех в компьютерных играх может служить своеобразной мерой интеллекта.

Обе исследованные игры требуют от игрока сочетания стратегического мышления с быстрой реакцией. Система вознаграждений стимулирует развитие определенных типов мышления. Также в играх типа DOTA 2 необходимо развивать социальные навыки, взаимодействуя с другими пользователями и членами команды из 5 человек.

Интересно, что успешность в компьютерных играх в стиле шутер не коррелировала с уровнем интеллекта. В них приоритетны скорость и точность, в то время как для многопользовательских игра необходимо принятие стратегических решений с учетом множественных факторов.

Пока сложно сказать, существует ли реальная причинно-следственная связь между развитием интеллекта и игрой в Dota 2. Однако компьютерные игры действительно могут приносить пользу мозгу и психике. Нейроинтерфейс NeuroPlus использует игры, в которых для победы нужно проявить сосредоточенность, чтобы помочь в борьбе с синдром дефицита внимания.