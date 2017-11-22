Не стало оперного певца Дмитрия Хворостовского 4 22.11.2017, 10:44

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Дмитрий Хворостовский

Оперному певцу было 55 лет.

Скончался звезда оперной сцены Дмитрий Хворостовский. О смерти певца сообщил российский исполнитель Дмитрий Маликов.

«Дмитрий Хворостовский умер», — написал Дмитрий Маликов в Твиттере.

Дмитрию Хворостовскому было 55 лет. Как сообщают российские СМИ, исполнитель скончался в Швейцарии.

У певца обнаружили опухоль мозга в 2015 году. Он отменил все концерты, прошел курс лечения в британской клинике, после чего вернулся на сцену. Хворостовский отпраздновал свое возвращение партией графа ди Луна в опере «Трубадур» с Анной Нетребко в Метрополитен-опере. В ноябре 2015 года певец приехал с концертом в Минск. В марте 2017 года должен был состояться еще один концерт в белорусской столице, однако из-за ухудшения здоровья артиста, он был отменен.

Дмитрий Хворостовский родился 16 октября 1962 года. Он закончил Красноярскую государственную академию музыки и театра. Мировое признание певцу принесла победа в 1989 году на телевизионном конкурсе Би-би-си «Певец мира» в городе Кардиффе (Великобритания), где он был удостоен титула «Лучший голос» и получил главный приз. С тех пор Хворостовский выступал на таких площадках, как Уигмор-холл в Лондоне, Куинс-холл в Эдинбурге, Карнеги-холл в Нью-Йорке, Консерватория имени П.И. Чайковского в Москве, оперный театр Лисео в Барселоне, Культурный центр в Гонконге и Музикферайн в Вене в сопровождении известных оркестров: Нью-Йоркского филармонического, Сан-Францисского симфонического и Роттердамского филармонического.