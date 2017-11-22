Полоцкие рабочие добиваются права на забастовку 22.11.2017, 10:59

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Фото: tut.by

Рабочие завода «Стекловолокно» дошли до Верховного суда.

Первичная организация Свободного профсоюза Белорусского (СПБ) работников ОАО «Полоцк-Стекловолокно» обжаловала решение Витебского областного суда о признании забастовки «незаконной». Работники предприятия - члены СПБ с этим решением не согласились и обратились с кассационной жалобой в Верховный суд, сообщает vitebskspring.org.

Противодействие администрации завода объединению рабочих в Свободный профсоюз ведется постоянно и системно. А при новом директоре Николае Бунакове стало еще жестче. Работников предприятия - членов Свободного профсоюза ограничивают в продвижении по должности, получении смежной специальности, повышении разряда. Для их увольнения не надо согласия профсоюза - в отличие от членов другого, лояльного нанимателя, Белхимпрофсоюза. Это является нарушением как белорусского законодательства, так и конвенции Международной организации труда.

Длительное время наниматель отказывается вести переговоры с СПБ, обосновывая это отказом профсоюза давать списки членов своей организации. Из-за это рабочими завода было принято решение о начале забастовки с требованиями прекратить дискриминацию. Забастовка должна была начаться 1 ноября и продолжаться до конца декабря.

Однако директор завода направил в суд заявление с требованием признать забастовку «незаконной». И соответствующее решение о признании забастовки «незаконной» было вынесено 26 октября судьей Витебского областного суда Натальей Хилькевич.

В суде интересы членов профсоюза представлял Николай Шарах. Он сказал, что судом были нарушены нормы материального права. Во время рассмотрения иска также не исследованы в полной мере причины, которые привели к забастовке. Не были даны частные определения по поводу нарушения нанимателем трудового кодекса и дискриминационных пунктов в коллективном договоре.

Председатель первички СПБ на ОАО «Полоцк-Стекловолокно» Виктор Стуков заявил:

- Наш профсоюз не подаст нанимателю списки членов профсоюза, пока на предприятии есть дискриминация по профсоюзным признакам. И мы не считаем такую ​​позицию нарушением законодательства. Рабочие завода с нашего профсоюза предлагали и предлагают и ныне нанимателю переговоры относительно изменения коллективного договора для ликвидации дискриминации. До объявления забастовки наш профсоюз обращался в различные государственные органы - прокуратуру, Департамент по охране труда, Министерство труда, отраслевой концерн. Однако ни одно из обращений не дало результата. Запрет забастовки только подтверждает, что государство мешает деятельности независимых демократических профсоюзов. Профсоюз обжаловал это решение. И, если не будет результата, предлагаем рабочим завода провести процедуру подготовки и проведения забастовки еще раз.

Показательна позиция старого советского профсоюза: на заседании областного суда председатель заводской первички Белхимпрофсоюза Татьяна Гурова выступала на стороне нанимателя. Такими действиями Белхимпрофсоюз вносит раскол в действия рабочих, направленные на улучшение условий их работы на заводе, - такую ​​мысль высказывают активисты Свободного профсоюза Белорусского.