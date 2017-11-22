Начало конца путинской власти Евгений Платон

22.11.2017, 11:13

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Смотрите на «ДНР-ЛНР» и увидите будущее России.

Вчера в Ницце французская полиция задержала бизнесмена, члена Совета Федерации России Сулеймана Керимова по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на французскую прокуратуру.

Керимов с 2008 года представляет в Совете Федерации Дагестан, откуда он родом. В рейтинге миллиардеров российского Forbes за 2017 год Керимов занимает 21 место, его состояние журнал оценивает в 6,3 млрд долларов. Семье Керимовых принадлежит, в частности, 82,44% акций компании "Полюс", международный аэропорт Махачкалы, махачкалинский клуб "Анжи".

Казалось бы, арестовали, ну и б-г с ним, мало ли "уклонистов" от налогов, занимающие высокие посты в путинской "вертикали" власти?

Это знаковый арест. Арест в Ницце Керимова — это начало краха путинских "вертикалей" по управлению регионами Российской Федерации.

Вытащи из региона ключевой элемент управления, который "рулит" финансовыми потоками, и на выходе получаете "ДНР/ЛНР", а по-простому - потерю управляемости, скатывание в меж-клановые разборки, хаос и упадок.

Недавно Путин заменил в нескольких регионах губернаторов на лояльных себе людей, но они люди пришлые, не знающие местные особенности, и, по-факту, лишь создают видимость прочности "вертикали" власти. Малейшие заварухи, и эти губернаторы будут беспомощны что-либо удержать.

В точности, как в "ЛНР-ДНР" сейчас:

"Десант ДНР-овских военных в Луганск — это интернациональная помощь донецкоговорящему меньшинству в братской ЛНР".

Такова природа всех "вертикалей" — они неустойчивы, что показал опыт России как в 1917, так и в 1991 годах. Устойчивость системы управления любым сложным объектом определяется наличием отрицательных обратных связей; в обществе — это институты, которые функционируют независимо от того, кто на вершине власти.

В России Путин заменил эти институты собой. Как долго он сможет управлять таким образом Россией по мере того, как такие как Керимов будут изыматься из "вертикали", нам еще предстоит убедиться.

Смотрите на "ДНР-ЛНР" и увидите будущее России.

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