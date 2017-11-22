Гидромет: Завтра ожидается до +5°С 22.11.2017, 11:20

В четверг будет преимущественно без осадков.

23 ноября погоду в нашей стране в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе, по западу страны скажется влияние малоактивного атмосферного фронта, сообщает Гидромет.

Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по западу Беларуси пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, максимальная днем -3..+3°С; в западных районах ночью около 0°С, днем +4..+5°С.