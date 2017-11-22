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На «стене Щеткиной» появилась новая надпись

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  • 22.11.2017, 11:38
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Она появилась поверх темных закрашенных пятен.

Известная в Минске «стена Щеткиной» отметилась новой надписью. На этот раз она сделана мелом, передает «Еврорадио».

Надпись появилась поверх темных закрашенных пятен, которые кто-то нанес полмесяца назад. Под пятнами, скорее всего, не было никакого текста.

Теперь неизвестный автор задался вопросом: «Очень интересно, что же здесь было написано?».

Упомянутая стена стала «мироточить» в начале 2017 года. Сначала на ней появился портрет тогдашнего министра труда Марианны Щеткиной с надписью «Это я придумала налог на безработицу» (отсюда и «стена Щеткиной»). После на ней появлялись и другие граффити, но все они уничтожались сотрудниками ЖЭС.

Фото: «Еврорадио»

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