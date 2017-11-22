Белорусский школьник придумал, как с помощью СМС быстро выучить английский 2 22.11.2017, 11:50

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Алена Ушакова

Молодые белорусы представили в Пинске проекты, которые улучшают жизнь.

Межрегиональный этап конкурса «100 идей для Беларуси» второй раз организовали на базе Полесского госуниверситета, пишет media-polesye.by.

В данном конкурсе может принимать участие учащаяся молодежь, поэтому свои работы на суд экспертной комиссии представили ученики школ, гимназий, колледжей из Дрогичинского, Ивановского, Лунинецкого, Столинского , Пинского районов и студенты ПолесГУ.

Всего участники презентовали около 20 проектов, которые затрагивают различные сферы жизни общества: экономику, сферу интернет-технологий, экологию, энергосбережение, образование, ЗОЖ и бизнес.

«Это хорошая площадка для реализации идей»

Светлана Власова, проректор ПолесГУ рассказала о конкурсе:

- Это состязание второй раз проходит на базе нашего университета. «100 идей для Беларуси» является хорошей площадкой, на которой молодежь может реализовать свои идеи. Участник должен разработать проект и сделать его презентацию, а специалисты могут оценить его, указать на недостатки. Самые лучшие проекты в финальной части конкурса получат государственное финансирование. Наши студенты на старших курсах пробуют подкрепить теоретические знания на практике, некоторые из них открывают свои бизнесы. В прошлый раз три проекта студентов ПолесГУ получили финансирование от организаторов конкурса «100 идей для Беларуси».

По словам Светланы Власовой, те проекты, которые не пройдут региональный отбор, после доработки смогут принять участие в PINSK INVEST WEEKEND-8 и получить поддержку инвесторов.

«Возможно, скоро мы все будем разговаривать SMS-символами»

Иван Олиферович, ученик 11 класса гимназии города Лунинца, считает, что при помощи SMS-сообщений можно быстро передавать информацию и даже изучать английский язык:

- SMS-язык - это символы и сокращенные слова, которые используют в переписке. На него даже переводят произведения Шекспира. Ученые провели исследования и обнаружили, что используя SMS-язык ученики лучше постигают науки.

По мнению Ивана, его идея актуальна не только для англоязычных стран, эти тенденции развиваются и среди носителей русского языка, которые придумали уже больше 10 тысяч слов-символов.

«Мой прибор не уникальный, но очень полезный при проведении ремонтов»

Николай Лукашевич учится на 3 курсе Лунинецкого политехнического профессионально-технического колледжа. Парень создал прибор с интригующим названием «Мечта новосела (МН-3)».

- Этим прибором можно обнаруживать скрытую проводку в стенах, повреждения и обрыв кабеля, чинить елочные гирлянды. Полезно для тех, кто делает ремонт. Детали доступные, и прибор легко собрать, о коммерческой составляющей пока не думал, – рассказывает Николай.

«Энергоэффективность – будущее экономики»

Цимбалист Иван, десятиклассник СШ №3 города Столина, разработал проект добычи электроэнергии экологически чистым способом.

- Устанавливаем ветрогенератор на вентиляционную шахту отопительных котлов в многоэтажных домах и получаем экологически чистую электроэнергию. Она может поступать в электросети или идти на обслуживание самого здания. Конечно, в других странах есть такие системы, в Беларуси тоже, но работают они немного по-другому, – рассказывает Иван. - Наша система энергоэффективна и поможет сэкономить значительные средства на экономии электроэнергии.

«Фитнес под контролем»

Иван Козак, представляет ПолесГУ, где учится на 2 курсе факультета организации здорового образа жизни. С группой единомышленников он стал разработчиком проекта «Фитнес под контролем»:

- Благодаря этому проекту, мы можем определить физическое и физиологическое состояние организма человека, его функциональную готовность переносить физическую нагрузку. Используя наши приборы, мы определяем компонентный состав тела, его жировую и мышечную массу. На основании полученной информации можем разработать индивидуальный план тренировок, диету.

По словам Ивана Козака, такое оборудование в Пинске есть только в ПолесГУ. И цель разработчиков проекта в популяризации их идеи.

- Мы предлагаем сделать эти обследования более доступными, ведь они необходимы не только для спортсменов, но и для простых любителей физкультуры, поэтому наши наработки можно использовать в фитнесс-центрах. Да и ответственный работодатель должен беспокоиться о здоровье своих работников, поэтому может приобрести нашу разработку.

Студентка 2 курса экономического факультета ПолесГУ Алена Ушакова предложила бизнес-идею, в которой попыталась совместить кинотеатр и общепит:

- В кинотеатрах люди часто потребляют фастфуд: чипсы, попкорн. Часто при этом шумят и мешают смотреть фильм друг другу. Я предлагаю в кинозале заменить обычные места на кресла со столиками, как в кафетерии, с выделенными зонами. Посетители могут заказать любую еду заранее, можно даже делать тематические дегустации с блюдами, которые употребляют герои кинофильма.

Скоро узнаем, чьи проекты жюри посчитает самыми востребованными.