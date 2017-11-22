Появилось видео перестрелки с грабителем банка в Могилеве 29 22.11.2017, 11:59

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Фото: sk.gov.by

Менее чем за минуту на видео слышно около 30 выстрелов.

На видео белый автомобиль, на котором скрывался грабитель, преследуют два автомобиля с милицией — один милицейский, второй — «Шкода» гражданской окраски, передает «Еврорадио».

Видно, что белый автомобиль со злоумышленником остановился, и мужчина садится на место водителя. В момент, когда он закрыл дверь, с ним поравнялся автомобиль милиции, а белая «Шкода» с милиционерами подрезала спереди. После этого грабитель выскочил из авто и побежал вперед. В этот момент один из милиционеров крикнул: «Оружие!» После этого прозвучало с десяток выстрелов.

Грабитель побежал вперед, за ним началась погоня на двух авто. «Шкода» настигла его и подбила, от чего мужчина упал на землю. Затем он поднялся, выстрелил в милицейское авто и начал убегать. В этот момент началась перестрелка.

Сам момент задержания на видео не попал.

Всего менее чем за минуту слышно до 30 выстрелов.

Напомним, 20 ноября мужчина с пистолетом зашел в банк на улице Калиновского в Могилеве и попытался ограбить его. Когда к зданию прибыли правоохранители, нападавший взял пять заложников и потребовал автомобиль. На авто с милиционером, пошедшим в заложники, он попытался скрыться из Могилева, но был задержан. Во время задержания произошла перестрелка между злоумышленником и милиционерами. Нападающий был ранен в ногу. Других пострадавших при инциденте нет.

Сообщалось, что нападающий — 28-летний гражданин России, который только в сентябре 2017 года получил вид на жительство в Беларуси.