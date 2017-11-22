США вводят санкции против белорусской стали 3 22.11.2017, 12:16

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Антидемпинговые пошлины с экспортеров из Беларуси установят в размере 280%.

Минторг США вводит антидемпинговые пошлины на сталепрокат из углеродистой и легированной стали (катанки) из Беларуси, России и ОАЭ. Об этом говорится в пресс-релизе американского ведомства.

В Минторге утверждают, что компании-экспортеры из этих трех стран продавали в США катанку «на 84,10−756,93% ниже» ее реальной стоимости. Поэтому регулятор стремится защищать компании США, «пострадавшие от иностранных производителей, которые отказываются играть честно». Власти США предлагают собирать пошлины на сталь с экспортеров из Беларуси в размере 280,02%, из ОАЭ — 84,1%, из РФ — 436,8−756,9%.

Окончательное решение о введении пошлин будет принято Комиссией США по международной торговле.

В 2016 году США закупили в Беларуси катанку на 10,4 млн долларов. Это в 8 раз больше по сравнению с 2015 годом. В 2014 году поставки не осуществлялись, следует из документа Минторга США.

В марте американские производители катанки Gerdau Long Steel North America, Nucor, Keystone Consolidated Industries и Charter Steel подали в Минторг США заявление, в котором потребовали провести антидемпинговое расследование импорта катанки из углеродистой и легированной стали из десяти стран: Беларуси, Великобритании, Испании, Италии, ОАЭ, России, Турции, Украины, ЮАР и Южной Кореи.

Напомним, летом Евросоюз ввел 5-летнюю пошлину на белорусскую арматуру. В ответ на это Белорусский металлургический завод, который является крупнейшим производителем стали в стране, заявил, что данное решение не является для него потрясением, но вынудит компанию «осуществить соответствующие шаги по корректировке рынков сбыта».