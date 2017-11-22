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Врачи открыли новые удивительные свойства яблок для здоровья

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  • 22.11.2017, 12:41
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Содержащиеся в фруктах вещества специфическим образом влияют на клетки костной ткани.

Людям, которые страдают от проблем с позвоночником, нужно обязательно есть яблоки. Ученые обнаружили, что содержащиеся в этих фруктах вещества специфическим образом влияют на клетки костной ткани, делая ее более прочной и здоровой, пишет healthyliving.com.ua.

Исследователи заключили, что антиоксиданты, входящие в состав яблок, нейтрализуют негативные действия остеокластов – клеток, из-за которых костная ткань становится более подверженной разрушению. «Если остеокласты чрезмерно активны, костная ткань не успевает обновляться и становится ослабленной», - приводится мнение специалистов.

Яблоки защищают кости позвоночника от дегенеративных процессов, способствуют укреплению плотности костной ткани. Также, полагают ученые, делать костную ткань прочнее помогают фрукты и овощи с высоким уровнем ликопина, флавоноидов, ресвератрола. Вместе с такими плодами ученые настоятельно советуют употреблять богатые кальцием молочные продукты, тоже крайне полезные для костей.


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