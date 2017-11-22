УКС о «хапуне» жилья: Да, один человек написал заявление на три квартиры 6 22.11.2017, 14:16

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За 15 недостроенных квартир в Новинках разгорелась настоящая бойня.

Такого ажиотажа и аттракциона изворотливости Минск еще не видел: за 15 недостроенных квартир в Новинках разгорелась настоящая бойня. Всеми правдами и неправдами люди стремились отхватить свои несколько десятков «квадратов» по невиданной цене в $610—630, пишет onliner.by.

Три очереди, стихийное оцепление на крыльце, скандалы, интриги и расследования. После того как раздача жилья завершилась, те, кто не попал в счастливую чертову дюжину (и очень обиделся), начали писать любопытные комментарии: мол, среди первых номеров во второй очереди, сформировавшейся накануне выхода проектной декларации, были чиновники (конкретные фамилии назывались), среди «оккупантов» крыльца «опознали» сотрудников УКСа, а некоторые и вовсе отхватили жилье, попав в кабинет с «черного входа». Журналисты попросили Управление капитального строительства Центрального района прокомментировать эти слухи.

— Откуда взялась цена квадратного метра в $610—630, если в прошлом году люди готовы были удушиться за «квадрат» по $750?

— Цена не льготная, она формировалась с учетом рентабельности застройщика, — поясняет главный инженер УКСа Сергей Панев, который был «распорядителем на балу» и лично открывал двери людям, оказавшимся первыми в очереди. — И это не 5%, а значительно больше, но сколько конкретно, не могу сказать, так как это конфиденциальная информация. Поверьте, цена рассчитывалась без убытка для организации. Самое главное, что она сформирована исключительно для ряда квартир, расположенных только на первом и девятом этажах и имеющих вид только на психоневрологический диспансер. На другие стороны окна в этих квартирах не выходят. Эти факторы сработали как своеобразный понижающий коэффициент.

По большому счету, мы просто учли опыт продажи жилья в соседнем доме. Так вот, почти 30 квартир мы не могли продать до последнего дня, потому что люди не хотели покупать жилье с видом на больницу. От безвыходности пришлось даже снижать цену, и все равно купила эти квартиры только коммерческая организация.

Что касается прошлого дома, то люди выстраивались в очередь только на первые сорок-пятьдесят квартир, остаток было очень тяжело распродать. Уверен, то же самое будет и здесь: следующая декларация выйдет с ценой, к примеру, $700 в эквиваленте, и только человек 15—20 напишут заявления, а на оставшиеся квартиры мы будем искать покупателей и всюду давать рекламу. Обратите внимание: процентов 60 людей из стоявших в очереди — те, кто уже приобрел жилье в этом районе. То есть просто покупают и перепродают.

— Как УКС относится к очередям? Люди формируют списки, дежурят, сверяются. Имеет ли это для вас какое-то значение?

— Если люди стоят, значит, данные услуги им интересны. И как любая нормальная коммерческая организация, УКС обязан обеспечить регистрацию заявлений по живой очереди. Это закон. Самый яркий пример живой очереди: мы все ходим в магазин, я же не могу сказать — завтра я пойду за продуктами, поэтому в 12:00 обеспечьте мне место на кассе. Юридической силы эти списки не имеют, люди ведут их скорее для самоуспокоения. Не более того.

— Люди, которые пришли за квартирами, жалуются на то, что крыльцо было в оцеплении из крепких молодых людей. Вы это заметили?

— Я лично был на крыльце, открывал двери тем, кто шел по очереди. Мы также всегда привлекаем сотрудников милиции и своих сотрудников для того, чтобы обеспечить безопасность и проследить за тем, чтобы ущерб здоровью граждан или нашему имуществу не был нанесен, чтобы толпу можно было успокоить. Специально нанятых людей я не видел. Возможно, люди как-то сами организовались в целях защиты своих интересов.

— Минчане говорят, что в живой очереди на крыльце, среди претендентов на квартиру, была начальник отдела долевого строительства УКСа? Это так?

— Это неправда и домыслы. Человек сидел в кабинете на своем рабочем месте и принимал заявления.

— А кто-то из родственников сотрудников УКСа мог быть? Они же имели на это право?

— Абсолютно любой человек мог стоять в очереди, вплоть до министра. Она для всех.

— Еще есть такая информация, что один человек (силовик по профессии) написал заявление сразу на три квартиры. Более того, свидетели рассказывают, что зашел он с «черного входа», минуя очередь. Можете подтвердить или опровергнуть?

— Не совсем правильно. Факт есть, но было не так, что человек зашел с заднего двора.

— Люди говорят, что не видели его в очереди.

— В очереди он был, в субботу, как мне сказали. Даже если бы первый зашедший человек написал заявление на все пятнадцать квартир, он имел бы на это полное право. Со своей стороны мы только его предупредили: если гражданин пишет заявление на две квартиры и более, мы обязаны сообщать об этом в контролирующие органы в лице налоговой инспекции.

— Все 15 квартир разобраны. Что будет, если от части из них люди в последующем откажутся из-за невозможности оплатить?

— Такие квартиры попадут в следующую проектную декларацию.

«Лишний человек был, мы подаем заявление в прокуратуру»

Ситуацию с «пропажей» трех квартир решили не спускать на тормозах те, кто оказались в очереди под номерами 13, 14 и 15. Одна из женщин, остановившаяся в шаге от подачи заявления, поделилась своими мыслями:

— Я записывалась в обе очереди. Когда поняла, что они не имеют никакой силы, пошла дежурить непосредственно под УКС, мерзла двое суток. Между собой мы, очередники, договорились, что каждый берет по одной квартире. Это было нерушимое правило. Повторюсь, из наших людей каждый писал заявление только на одну квартиру, мы подтвердим эти слова в любом суде. И вдруг выясняется, что трех квартир не хватает.

В это же самое время один из очередников, который как раз заходил писать заявление, выходит и рассказывает: в кабинете сидит какой-то человек не из нашей очереди и пишет заявление. Наш парень попытался снять этого мужчину, но в анфас не получилось, есть только профиль и небольшая запись разговора. Молодой человек обратился к этому мужчине с вопросом, как он сюда попал, что делает и кто он такой вообще, ведь его не было в очереди. Попросил сотрудников УКСа вывести лишнего человека, но ему сказали не поднимать шум и вести себя тихо.

Узнав все это, мы попросили Сергея Панева, который открывал двери, вывести этого человека, но тот, сходив в здание, сказал, что ничего не знает. Мы будем обращаться в прокуратуру по факту того, что в кабинете появился левый человек, который не стоял в очереди. Его совершенно точно не было на крыльце двое суток, и проскользнуть он никак не мог — вы сами видели, какая стояла «охрана». Но я прекрасно помню, что утром, когда шли сотрудники УКСа на работу, человек прошел, просто показав какую-то корочку. Возможно, «корочку» силовика.

На имя директора УКСа мы написали заявление, но нам пришла отписка — все проходило по живой очереди, все честно. В компетенцию предприятия не входит слежка за тем, кто в каком порядке входит в здание. Сейчас надежда только на прокуратуру.