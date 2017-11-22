World of Tanks в третий раз получила престижную премию 13 22.11.2017, 12:59

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Ни одной игре ранее не удавалось достичь такого результата.

Разработку компании Wargaming назвали лучшей игрой в номинации Still Playing на 35-й международной игровой премии Golden Joystick Awards в Лондоне, пишет dev.by.

World of Tanks получила престижную награду в третий раз. Ни одной игре ранее не удавалось достичь такого результата. Самая известная разработка Wargaming уже получала призы как «Лучшая MMO-игра года» (2012) и «Лучшая онлайн-игра» (2013).

Golden Joystick Awards — основанная в 1982 году церемония награждения игр, вручившая первые призы в 1983-м. Её отличием от множества других является то, что получателей наград выбирают непосредственно геймеры. Организует премию издатель игровых журналов EMAP.