Крик души строителя, попавшего в «пенсионную ловушку» 11 22.11.2017, 13:15

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Cергей Гусев из деревни Заболотье рассказал, как выживает на пенсию в $87.

В редакцию сайта Сharter97.org обратился Сергей Гусев из деревни Заболотье Рогачевского района. Мужчина рассказал, как в 55 лет попал в «пенсионную ловушку».

Пенсия Сергея Гусева составляет всего $87, а мужчина является инвалидом:

«У нас в стране прожиточный минимум - 197 рублей, а моя социальная пенсия по инвалидности составляет 174 рубля. Я понимаю, что мало проработал, только 15 лет. Но если бы был здоров - то работал бы и дальше. Я попал в ловушку и получается, что у них все по закону», - делится Сергей.

Случай жителя деревни Заболотье не уникальный. После введения новых правил пенсионного обеспечения образовалась ловушка страхового стажа. Под угрозу попадают люди, ухаживающие за инвалидами 1-й группы, сотрудники органов внутренних дел и МЧС, мамы в декрете.

Сегодня граждане могут претендовать на пенсию лишь при соблюдении ряда условий. Помимо достижения общеустановленного пенсионного возраста (в настоящее время это 60,5 лет для мужчин и 55,5 лет для женщин) требуется наличие стажа работы и страхового стажа, т.е. периода работы с уплатой обязательных страховых взносов в ФСЗН, который стремительно вырос.

«Я проработал 15 лет строителем в различных профильных организациях. Но почему пенсию по инвалидности и трудовую пенсию прировняли? Она не может быть по-медицинским соображениям такой же самой», - возмущен Сергей. 55-летний мужчина находится в тяжелом финансовом положении, так как «львиная доля» его бюджета уходит на лекарства:

«От безысходности мне приходится жить за счет жены. Она работает в колхозе, оплачивает квартиру, меня подкармливает. А у меня на лекарства деньги идут. Не могу сделать вклад в семейный бюджет», - рассказал житель деревни Заболотье.

На все обращения Сергея Гусева власти смотрят сквозь пальцы:

«Ходил в Cобес, смотрел нормативные документы - мне говорят, что все по закону. Записался на прием к «депутату». Он только обещает и обещает, а мне от этого ни холодно ни жарко. Зачем принимать такие законы, которые потом приходится переделывать?»