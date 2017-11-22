СК: Милицейский УАЗ в Мозыре поджег задержанный 22.11.2017, 13:19

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Мужчина достал из ручной клади бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью.

Милицейский уазик, который сгорел дотла, поджег находящийся в нем задержанный. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Напомним, происшествие случилось вечером 18 ноября в Мозыре. Устроившего дебош в городском автобусе 57-летнего мозырянина доставили в отдел милиции. Там мужчина продолжал вести себя вызывающе и даже ударил одного из сотрудников милиции.

Задержанного снова усадили в служебный УАЗ и повезли на медицинское освидетельствование. На обратном пути мужчина достал из ручной клади бутылку из-под минеральной воды, вылил ее содержимое (как оказалось, это была легковоспламеняющаяся жидкость) и поджег. Автомобиль вспыхнул.

Милиционеры эвакуировали мозырянина из салона авто, вызвали скорую помощь, после чего попытались потушить машину.

Огнем уничтожены и повреждены салон и кузов автомобиля, а также находившееся в нем имущество. Сам поджигатель сейчас находится в больнице. Но в отношении него уже возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом».