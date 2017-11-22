«Бюджет выставки — 200 тысяч евро»: Белоруска стала успешным художником в Европе 3 22.11.2017, 13:28

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Когда-то Эвелина с красным дипломом окончила философский факультет БГУ.

В пятницу в Минске откроется выставка «Рябь невидимых полей». Презентовать инсталляции авторы будут лично: для этого Эвелина Домнич и Дмитрий Гельфанд, художники, которые живут в Амстердаме, на пару недель прилетели в Беларусь. Эвелина родилась в Минске и некоторым белорусам известна как племянница Элеоноры Езерской. Накануне открытия tut.by поговорил с авторами о научной советской школе и положении дел в белорусских галереях.

«Поставили в парке Горького палатку, телескоп и смотрели на солнце»

Эвелина с красным дипломом окончила философский факультет БГУ. А за свою жизнь, признается, училась в 12 университетах. Дмитрий — по образованию кинорежиссер, окончил одну из лучших американских школ киноискусства. Но в индустрии кино и Голливуде разочаровался: говорит, что это конвейер и творчества там почти не осталось.

Пара познакомилась в Нью-Йорке 20 лет назад. За 17 лет совместной творческой работы они создали 15 произведений. Это немного. На доработку одного, к примеру, ушло почти 5 лет. Они называют свои работы art — искусство, а себя — художниками, которые не пишут картины. Но не любят термины art science и science art. Хотя и много работают с учеными.

— Наша студия находится не в мастерской, где пишут картины, а на факультете физики и астрономии университета в Амстердаме, — говорят собеседники. — Мы не делаем научные эксперименты в строгом смысле этого слова. Мы показываем инсталляции, которые создаем на основе знаний о химии, физике и философии.

В Беларуси свои работы Дмитрий и Эвелина показывают впервые. Хотя одна «выставка» в Минске у них все же была: в 2003 году совместно с планетарием.

— Мы проводили выставку под открытым небом. В парке Горького поставили палатку, телескоп. С помощью линз хотели посмотреть на живую проекцию солнца (увидеть солнечные пятна, движение атмосферы). В августе обычно хорошая погода, которая с легкостью позволяет это сделать. Но как назло шел дождь — телевидение к нам приезжало три дня подряд, но никакой проекции увидеть из-за погоды не удалось, — смеются художники.

В 2004 году это же решили провернуть в Нью-Йорке. И в пять утра, рассказывает белоруска, им удалось наблюдать, как Венера проходит через солнце.

— До последнего наш галерейщик не верил, что то, что мы говорим, не какой-то бред.

«Главная миссия науки не в том, чтобы создавать бытовую технику»

Художники говорят, что в работах им важна эстетика, философия. Этот подход не разделяют ученые, хоть с ними Дмитрий и Эвелина немало сотрудничают. К примеру, два года назад паре удалось поработать с белорусским физиком, доктором физико-математических наук, профессором Игорем Малевичем. Дмитрий говорит, что Малевич был одним из первых советских ученых, кто работал с NASA. А советскую школу в мире принято считать одной из сильнейших.

— Где бы мы ни работали — в Германии, Америке, все знают о советской научной школе, — слово берет Эвелина. — Треть моего класса поступила в Москву в лучшие математические и физические вузы. Но никто из них не работает в науке вообще. Я единственная (а я изучала философию и искусство), кто занимается наукой.

Философ по образованию говорит, что ее поколение (те, кто оканчивал вуз в начале 90-х) пошло в бизнес, медиа и мало интересовалось наукой.

— Мы же хотим привлечь внимание людей к тому, что наука — это не для узкого круга разбирающихся. Любой образованный человек должен этим интересоваться. Наши предки всегда занимались эмпирическими наблюдениями. И они знали о природе больше, чем знает современный человек.

Во многом из-за того, что в далеком прошлом люди выживали за счет научных знаний (навигация по звездам, ориентирование в пространстве), говорит Эвелина.

— Мы же живем в искусственной среде — и это сужает наш интеллект и познания. И забываем, что главная миссия науки не в том, чтобы нам хорошую бытовую технику создать, а чтобы развивать нашу чувствительность, восприимчивость, связь с миром и естественными процессами.

Прожив некоторое время в США, пара переехала в Европу и обосновалась в Амстердаме, где живет уже 12 лет. Выбор на Голландию пал по простой причине: там науку чтят.

— Почему мы стали заниматься этим как искусством? Когда мы делали первые эксперименты у себя в лофте в Нью-Йорке, все наши друзья (а они никакого отношения к науке не имели) приходили в восторг. И нам самим было это интересно.

В прошлом году у Домнич и Гельфанда была самая большая выставка — во Франции. К ней они готовились два года.

— Там было шесть наших инсталляций, хотя обычно мы показываем одну работу. Мы пригласили художницу, которая все оформила. И даже директор музея, который много лет следит за нашим творчеством и был директором музея научной фантастики (то есть его личным интересам очень соответствовало то, чем мы занимаемся), не был уверен, что публике это будет понятно. Но посещение выставки побило рекорды.

«В Беларуси у галерей вообще нет бюджетов»

В Беларуси же выставка стала возможной благодаря консалтинговой компании Ernst & Young, которая нередко спонсирует концерты классической музыки. Но соотечественница признается, что выставиться в Беларуси — это ее давнее желание: все же здесь живут ее учителя, здесь — ее корни.

— В какой-то момент ты должен вернуться к корням. Это важный момент ответственности. И у нас даже есть предложения на будущие выставки в Минске.

На протяжении всей выставки в галерее будет находиться или Дмитрий, или Эвелина и показывать работу Camera Lucida. Этот проект они называют перфомансом, а не автономной инсталляцией.

— Это наша третья работа. И с 2003 года, когда мы показали ее впервые, она каждый год где-то экспонируется. Ее сложно показывать, но нас с этим произведением приглашают.

Еще несколько лет назад Эвелина и Дмитрий предлагали различным столичным площадкам привезти в Минск если не большую выставку, то хотя бы одну работу. Но это было невозможно из-за банального отсутствия финансирования галерей.

— Все упиралось в то, что нам нужно прилететь, все привезти, — а это большие расходы, и мы не можем покрывать их за свой счет. Мы не занимаемся коммерческой деятельностью, не продаем произведения искусства.

Обычно организация, которая приглашает художников, оплачивает все расходы и гонорар за работу. В Европе галереи неплохо финансируются благодаря налогам — и они могут платить художникам.

— В Беларуси у галерей вообще нет бюджетов. У них с трудом находятся деньги на функционирование. Но такая проблема есть и на Западе. В Великобритании, к примеру, на 50% выставок художникам не платят. К счастью, у нас достаточно предложений, и мы можем отказываться от тех, где нам не могут заплатить.

— Сколько стоило привезти выставку в Беларусь?

— Бюджет выставки во Франции был 200 тысяч евро. Эти деньги пошли огромной команде, выставка длилась три месяца. Оплата работы художницы, которая оформляла выставку, материалы, их транспортировка. Здесь у нас бюджет очень скромный, гораздо-гораздо меньше.