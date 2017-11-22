Максу Коржу снова запретили въезд в Украину 11 22.11.2017, 13:37

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Белорусский певец посещал оккупированный Крым.

Украинские пограничники снова не пустили белорусского рэпера Макса Коржа в Украину. Об этом рассказал помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, пишет tut.by.

«Сегодня во время прохождения приграничного контроля пассажиров, которые прилетели из Минска, был выявлен данный певец, который в свое время посещал оккупированный Крым. На основании имеющейся информации, в соответствии с законодательством, было принято решение про непропуск его через границу», — сказал Слободян.

Напомним, белорусскому певцу уже запрещали въезд в страну-соседку в феврале 2016 года. Штамп об отказе въезда Коржу поставили на основании постановления службы безопасности Украины при прохождении паспортного контроля в киевском аэропорту Борисполь. Правда, в июле этого года запрет сняли.

Постановление об отмене въезда было связано с посещением и проведением концертов Коржом в Симферополе и Севастополе в июле 2015 года. По законодательству Украины, эти территории являются оккупированными.

Через месяц в киевском Дворце спорта у артиста запланирован концерт. Информация об его отмене пока не появилась. В Минске же концерт рэпера пройдет 16 декабря на самой крупной концертной площадке Беларуси — в «Минск-Арене».