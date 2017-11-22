Минская недвижимость идет на рекорд 12 22.11.2017, 13:44

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Рынок квартир в столице растет третий месяц подряд.

Согласно данным Национального кадастрового агентства, в октябре в Минске было зарегистрировано 1448 сделок по купле-продаже квартир, что на 19,4% больше, чем в октябре 2016 года и на 9,1% больше, чем месяцем ранее, пишет ej.by.

Всего по итогам 10 месяцев 2017 года (12675 сделок) рынок отстает от рекордных показателей 2016 года (12901 сделка) всего на 224 проданные квартиры. Учитывая, что октябрь 2017 года опередил октябрь 2016 года на 236 сделок, почти не осталось сомнений в том, что за ноябрь и декабрь будет установлен новый исторический рекорд. Тем более, что рост идет с возрастающей прогрессией. Если по август 2017 года опередил август 2016 года всего на 2,3%, то сентябрь уже на 6,2%, а октябрь - на 19,4%.

Три месяца непрерывного роста да еще с возрастающей прогрессией - это серьезная заявка на новый рекорд. При этом, если в качестве взять шкалы измерения финансовые показатели рынка, то 2017 году уже обошел рекордный 2016-й. Если год назад региональные покупатели скупали в основном самое дешевое жилье, то сегодня пришел покупатель более солидный, который оперируя в том числе заемными средствами, начал выбирать более качественное и дорогое жилье.

Интересно, что рост рынка столичных квартир идет параллельно росту рынка загородной недвижимости Минщины. Это говорит о том, что в целом рынок недвижимости Беларуси идет на подъем. И это при том, что по оценкам евразийского банка развития, строительная отрасль сегодня единственная в Беларуси, которая по-прежнему тянет экономику вниз.