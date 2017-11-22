Александр Хацкевич: Лобановский научил меня думать на поле 22.11.2017, 14:29

Александр Хацкевич

Фото: abff.by

Белорусский тренер киевского «Динамо» рассказал о своем прославленном наставнике.

Белорусский рулевой киевского "Динамо" Александр Хацкевич оценил вклад Валерия Лобановского в историю прославленного украинского клуба, пишет "Прессбол":

- Лобановский — великий тренер и историческая личность для нашего клуба. В "Динамо" сменилось много тренеров после Валерия Васильевича, и многие, конечно, пользовались его методиками. Однако сейчас футбол более динамичный, скоростной. Хотя принципы остаются те же — как в ведении игры, так и в отношении к игре. Тогда он опережал время, но впоследствии футбол начал развиваться в другом направлении.

К сожалению, нам не удалось увидеть, как он бы справлялся с новыми реалиями, связанными с тем, что сейчас у тренера немножко другое влияние на футболистов. Увы, он очень рано ушел из жизни. Хотя я думаю, что даже в этой ситуации он нашел бы что-то новое и снова шел бы впереди всех.

Главное, чему научил меня Лобановский: в первую очередь, футбол — это игра головой. Самое важное — думать на поле. И чем быстрее игрок думает, тем быстрее исполняет то, что нужно. Эту философию я прививаю своим ребятам. Еще он говорил: "Вы должны уметь на футбольном поле все". Наверное, к этому тоже нужно стремиться", — сказал Хацкевич в большом интервью официальному сайту УЕФА.