Алесь Денисов: Мы должны понять, что нужны самим себе 22.11.2017, 14:48

Алесь Денисов

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Лидер группы «Dzieciuki» рассказал о своих жизненных принципах.

Алесь Денисов презентует в юбилейном клипе Белсата одну из главных ценностей – разнообразие мнений.

Герой нового ролика и лидер группы «Дзецюкі» Алесь Денисов, который не может нормально выступать в Беларуси из-за так называемых «черных списков» музыкантов.

После окончания исторического факультета ГрГУ имени Янки Купалы Алесь Денисов пошел работать в школу, чтобы «рассказывать альтернативную историю» – и преподавал там десять лет.

«История Беларуси требует разных взглядов. Я учился в советской школе, нам говорили, что партизаны – клевые чуваки. Позже мы видели, что не всегда они были классными, что они грабили. И в то же время – нельзя всех партизан записывать в бандиты. Нельзя, чтобы белое стало черным, а черное – белым. Надо искать разные цвета во всем.

В 1996 году Денисов создал свою первую группу «Кальян», в 2012-м стал одним из основателей группы «Дзецюкі».

В позапрошлом году Денисов представил программу «Краткая история Беларуси» на стихи гродненского поэта Алеся Чобота. Стихи описывают историю Беларуси от времен князя Миндовга до 1991-го года.

«Все стебутся с наших стариков, что для них «лишь бы не было войны», но я их понимаю, – говорит Денисов. – Нас обвиняют, что мы поем о войне. Мне уже надоело петь про эти восстания и войны. С другой стороны – мы бы не хотели, чтобы это, не дай бог, вернулось».

«Нам надо самим решать наши проблемы, потому что мы никому не нужны – ни Вашингтону, ни Москве. Мы должны понять: мы нужны самим себе», – добавляет Денисов.