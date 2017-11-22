Под Минском продают дом за $1,2 миллиона 14 22.11.2017, 14:58

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Въезд на территорию поселка доступен далеко не каждому.

В 660 метрах от кромки воды в густом хвойном лесу за добротным забором скрывается то, что стоит $1 200 000. Дело происходит не в пригороде Парижа или Нью-Йорка и даже не в Подмосковье. Все намного проще: наши координаты — Минский район, «квартал» пляжа номер пять Заславского водохранилища, пишет onliner.by.

Такая цена, по мнению хозяев особняка, выставленного недавно на продажу, подходит объекту как нельзя лучше — разве может современный дом с собственным выходом на пляж и причал стоить дешевле?

Модные серо-белые цвета, скошенная кровля и большой участок способны впечатлить потенциального покупателя. Дополнят картину цифры — 458 квадратных метров общей площади, из них 221 «квадрат» жилой, на кухню приходится сразу 90 (площадь средней трешки в Минске). Два этажа, пять жилых комнат и большие окна. Только высота потолка подкачала — 2,5 метра (хотя, возможно, агент и ошибся).

«Элитный коттедж на берегу Минского моря, окруженный лесным массивом по всей территории, — заводит чарующую рекламную песню специалист по продаже недвижимости. — Дом находится в охраняемой зоне с отдельным въездом только для жильцов. Прямой выход на пляж и причал для яхт. Это изумительное историческое место наполнено тишиной и умиротворением, сам Петрусь Устинович Бровка, известный белорусский советский поэт, прозаик и культурный деятель, долгие годы жил и создавал здесь свои произведения.

Въезд на территорию поселка по зубам не каждому

Недалеко находится закрытая элитная школа и детский сад, фитнес-центр с сауной и бассейном, кафе, рестораны и супермаркет. Коттедж построен из красного кирпича. Фасад выполнен в формате 3D из панелей ведущей австрийской компании. Авторский архитектурный проект дома выполнен ведущим архитектором и дизайнером. Установлена сантехника Villeroy&Boch, Ideal Standard. Использована плитка лучших европейских производителей. Осветительные приборы — Italsvet».

Судя по фотографиям, ремонт завершен еще не во всех помещениях, «налегали» строители в основном на санузлы впечатляющих размеров. Зато вид из некоторых окон — ого-го: море зелени да и только. Забор вокруг участка хоть и внушительный, но не настолько, как могли бы выстроить коллеги-миллионеры из Москвы.