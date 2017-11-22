Экономика Эстонии растет с большим опережением прогнозов 1 22.11.2017, 15:15

В этом году экономический рост Эстонии поощряют крупные инвестиции.

В следующем году ожидается более умеренный рост экономики страны - 3,3%. При этом экономический рост будет более сбалансированным, чем в этом году, сообщается в новом экономическом прогнозе Nordic Outlook банка SEB, пишет rus.err.ee.

Наряду с высоким внешним спросом, поощряющим экспортирующие предприятия, в 2018 году также вырастет потребление домохозяйств за счет реформы подоходного налога, в результате которой у многих людей появится больше денег.

В следующем году стимулировать рост инвестиций будет активное строительство на деньги структурных фондов ЕС. Низкий спрос на кредиты со стороны предприятий указывает на их осторожность.

По оценке SEB, в этом году рост гармонизированного индекса потребительских цен (HICP) составит 3,6%, а в 2018 году 3%.

В представленном в мае этого года весеннем прогнозе Nordic Outlook банк SEB прогнозировал на этот год в Эстонии 2,2% рост экономики, а на следующий год - 3,1%.