Виктория Азаренко объявила, что начнет сезон-2018 в Окленде 3 22.11.2017, 15:24

Виктория Азаренко

Белорусская теннисистка использует новозеландский турнир, как подготовку к Открытому чемпионату Австралии.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко откроет следующий сезон турниром в новозеландском Окленде.

Об этом сообщил портал tvnz.co.nz со ссылкой на официальный твиттер турнира. Добавим, что в Окленд уже заявились Каролин Возняцки, Агнешка Радваньска и Юлия Гергес.

"Всем привет. Я хочу сообщить, что невероятно рада начать сезон-2018 в Окленде! Я несколько лет назад играла здесь и с нетерпением жду, чтобы вернуться туда и исследовать этот турнир снова. Я с нетерпением жду, чтобы начать свой год в Новой Зеландии — в потрясающей стране, на отличном мероприятии, и использовать этот турнир как подготовку к Открытому чемпионату Австралии. Очень жду появления на теннисном корте как можно скорее. Спасибо всем моим болельщикам! Жду вас в январе 2018-го года в Новой Зеландии!", — говорится в видеосообщении Азаренко на ее странице "Вконтакте".