Павел Климкин: «Шпионская истерия» в Беларуси - тотальная глупость 22.11.2017, 15:51

Павел Климкин

Фото: Anadolu Agency/Getty Images

Россия пытается обдурить весь мир об учениях «Запад-2017».

Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал задержание в Беларуси украинского журналиста по обвинению в шпионаже, сообщает «Интерфах-Украина».

«С Беларусью сначала грибная истерия, затем ягодная истерия, затем шпионская истерия, потом какая-то экономическая. Значит, кому-то выгодно выстроить логику относительно того, будто Украина работает в Беларуси, что по определению — тотальная глупость», — подчеркнул он.

«Кто-то это осознанно строит», — добавил министр.

Климкин отметил, что, анализируя эту ситуацию, необходимо принимать во внимание российские военные учения «Запад-2017», во время которых отрабатывались наступательные операции. «Мы считаем, это единственная логика. После того как происходят учения „Запад-2017“, во время которых отрабатывались именно наступательные операции, Россия пытается обдурить мир, что там происходит», — заявил глава МИД Украины.

Ранее первый вице-спикер Верховной рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию кризиса на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что Беларусь не должна устраивать провокаций, если позиционирует себя миротворческой страной.

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